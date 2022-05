Ουκρανία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ουκρανικά drone χτυπούν ρωσικό ελικόπτερο στο Φιδονήσι

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει ένα ελικόπτερο Mi-8 των ρωσικών δυνάμεων να πλήττεται από ουκρανικά drone ΤΒ-2, καθώς αποβιβάζονται από αυτό στρατιώτες.

Το ασπρόμαυρο κλιπ περιλαμβάνει πλάνα από ψηλά από τη στιγμή του «χτυπήματος» αλλά και από τις συνέπειές του. Τα πλάνα αυτά δεν φέρουν χρονική σήμανση και δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους από ανεξάρτητη πηγή. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν θύματα από την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο έδωσε εχθές στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο, που φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή που ένα ουκρανικό drone πλήττει ρωσικό πλοίο στο Φιδονήσι, το οποιο προστάτευε με αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα TOR τα στρατεύματα του Πούτιν.

This might be the first TB2 UCAV aviation kill. It looks like a Russian Mi-8 helicopter was struck while dismounting soldiers onto Snake Island.https://t.co/WUzl79ipFt pic.twitter.com/EleZYZwT2a