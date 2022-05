Βίντεο από τη στιγμή που αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες - Τρόμος για τους επιβάτες

Επιβάτες και πλήρωμα «εκκένωσαν με ασφάλεια» το αεροπλάνο.





Tibet Airlines plane catches fire at China's Chongqing airport after going off the runway.Passengers, crew 'safely evacuated' from Tibet Airlines jet: airline: state media reports#tibetairlines pic.twitter.com/TCIynbL18t