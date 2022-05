Άντερσον: «Μετά από 200 χρόνια ουδετερότητας, θα υπερασπιζόμαστε καλύτερα τη Σουηδία εντός ΝΑΤΟ»

Τους λόγους για τους οποίους η Σουηδία πρέπει να κάνει «μια ιστορική αλλαγή» και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ανέλυσε η πρωθυπουργός της χώρας Μαγκνταλένα Άντερσον, στη διάρκεια της τοποθέτησής της στο κοινοβούλιο.

Μιλώντας στην αρχή της τρίωρης κοινοβουλευτικής συζήτησης, η Άντερσον αναγνώρισε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύει μια «ιστορική αλλαγή στην προσέγγιση της πολιτικής ασφάλειας της χώρας μας» και ότι η ουδετερότητα ήταν επωφελής για τη Σουηδία μέχρι σήμερα.

#Sweden’s PM, Magdalena Andersson explains the 🇸🇪 governments decision to pursue formal #NATO membership. She cites the #Russian invasion of #Ukraine as the specific catalyst for changing #Sweden’s 200 year history of military non-alignment. pic.twitter.com/qYGh4SYERh