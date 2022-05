Ρώσος βουλευτής προτείνει την απαγωγή υπουργού χώρας του ΝΑΤΟ που θα επισκέπτεται τον Ζελένσκι!

Τώρα ακούμε και πρόταση για… απαγωγή υπουργού ΝΑΤΟϊκής χώρας που θα θέλει να επισκεφτεί το Κίεβο και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, σε συνέντευξή του, αργά τη Δευτέρα, ο Oleg Morozov, που εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο ρωσικό κοινοβούλιο το 1993 και μέλος του κυβερνώντος Κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας, δήλωσε στην Rossiya-1 State TV:

«Ξέρετε, ίσως είναι μια φανταστική πλοκή που έχω επεξεργαστεί… ότι στο εγγύς μέλλον, σε κάποιο στάδιο, ένας υπουργός κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ θα πάει με τρένο στο Κίεβο για να μιλήσει με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά δεν θα φτάσει εκεί. Και θα ξυπνούσε κάπου στη Μόσχα».

Στη συνέντευξη στο talk show “60 λεπτά”, η τηλεπαρουσιάστρια Olga Skabeyeva ρώτησε τον Morozov: «Εννοείτε να τους απαγάγουμε;», εισπράττοντας την κατηγορηματική απάντηση: «ναι».

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they're heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it's not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm