ΔΙΕΘΝΗ

Πατέρας δύο παιδιών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ληστή που διέρρηξε το σπίτι του – Δεν κατηγορήθηκε για τον θάνατο του εισβολέα

 24.08.2025 - 15:09
Πατέρας δύο παιδιών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ληστή που διέρρηξε το σπίτι του – Δεν κατηγορήθηκε για τον θάνατο του εισβολέα

Πατέρας δύο παιδιών σκότωσε με μαχαίρι έναν οπλισμένο ληστή, όταν δέχτηκε επίθεση με λοστό μέσα στο σπίτι του, στο Βόρειο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του.

Όπως αναφέρει η daily mail, έξι μασκοφόροι μπήκαν στο σπίτι του άνδρα στο Βόρειο Γιορκσάιρ και εκείνος αναγκάστηκε να προστατεύσει την οικογένειά του. Μέσα στη συμπλοκή, κατάφερε να αφοπλίσει έναν από αυτούς και να τον μαχαιρώσει θανάσιμα.

Το περιστατικό έγινε τον Μάρτιο του 2022 στο Σέλμπι της Βρετανίας. Οι πέντε από τους εισβολείς τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο, ενώ ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητακάλεσε το 999 και προσπάθησε να κρατήσει στη ζωή τον άνδρα που είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά την άμεση άφιξη αστυνομίας και ασθενοφόρου, το μέλος της συμμορίας κατέληξε.

Οι πέντε συνεργοί του συνελήφθησαν τις επόμενες δύο μέρες και έχουν καταδικαστεί σε ποινές που φτάνουν συνολικά τα 70 χρόνια φυλάκισης. Ο πατέρας της οικογένειας δεν κατηγορήθηκε για τον θάνατο του εισβολέα.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν γρήγορα χάρη σε τηλεφωνικά δεδομένα, κάμερες ασφαλείας, αποτυπώματα και DNA.

Στο εδώλιο κάθισαν οι Άλαν Τζέιμς Χολ (34), Ντάνιελ Γουέλφορντ (31), Μαξ Τζάκσον (33), Κάλλαν Χαντ (35) και Άντριου Ρίτσαρντσον (38), οι οποίοι καταδικάστηκαν για ληστεία με επιβαρυντικές περιστάσεις.

 

 

Κατά τις ανακρίσεις, μόνο ο Γουέλφορντ παραδέχτηκε ότι ήταν εκεί, προσπαθώντας όμως να μειώσει τη συμμετοχή του. Ο Ρίτσαρντσον υποστήριξε ότι πήγε στο σημείο μόνο όταν έμαθε ότι μαχαιρώθηκε φίλος του. Ο Χολ και οι υπόλοιποι αρνήθηκαν, δίνοντας απαντήσεις «χωρίς σχόλιο», ενώ προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα στοιχεία εναντίον τους με αδύναμα επιχειρήματα.

Η δίκη και οι ποινές των μελών της συμμορίας

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο στο Leeds Crown Court, με την εισαγγελία να παρουσιάζει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία από το σημείο της ληστείας, το όχημα διαφυγής και τα όπλα. Μπροστά στα στοιχεία, οι Χολ και Ρίτσαρντσον ομολόγησαν την ενοχή τους την πρώτη μέρα. Οι τρεις άλλοι δήλωσαν αθώοι, όμως η ένορκη επιτροπή τους έκρινε ομόφωνα ενόχους.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν βαριές: 13 χρόνια για τους Τζάκσον και Γουέλφορντ, 11 χρόνια και 4 μήνες για τους Χολ και Ρίτσαρντσον, ενώ ο Χαντ χαρακτηρίστηκε «επικίνδυνος εγκληματίας» και καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης, με πέντε χρόνια επιπλέον υπό όρους.

Μέλη της ερευνητικής ομάδας της αστυνομίας βραβεύτηκαν για την αποτελεσματική δουλειά τους.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Ντετέκτιβ Τζον Κένγουορθι, δήλωσε: «Ήταν μια προσχεδιασμένη, βίαιη και τρομακτική επίθεση σε μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά. Τέτοιου είδους εγκλήματα είναι σπάνια στη Βόρεια Γιορκσάιρ, αλλά δεν μένουν ατιμώρητα».

Και συνέχισε: «Το αποτέλεσμα αυτό στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: όποιος επιλέξει να μπει σε σπίτι με μάσκες και όπλα, θα συλληφθεί και θα λογοδοτήσει. Οι κατηγορούμενοι θα περάσουν πολλά χρόνια στη φυλακή, έχοντας αρκετό χρόνο να σκεφτούν τις πράξεις τους εκείνο το βράδυ».

Παράλληλα, συνεχάρη τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, οι οποίοι προσπάθησαν να σώσουν τον εισβολέα και διασφάλισαν τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

 

