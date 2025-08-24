Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣήμερα η εκδήλωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα - Ολες οι πληροφορίες και η σύσταση της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σήμερα η εκδήλωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα - Ολες οι πληροφορίες και η σύσταση της Αστυνομίας

 24.08.2025 - 15:28
Σήμερα η εκδήλωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα - Ολες οι πληροφορίες και η σύσταση της Αστυνομίας

Εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/08/2025, στη Λάρνακα, από την ομάδα «FREE FREE PALESTINE».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7.00 το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Ευρώπης, στη λεωφόρο Αθηνών, στη Λάρνακα. Μετά τη συγκέντρωση και τις ομιλίες, θα ακολουθήσει πορεία των συμμετεχόντων κατά μήκος της λεωφόρου Αθηνών και θα καταλήξει στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου.

Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση ώρα.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή

πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Τέλος η ζέστη: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο μενού του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πατέρας δύο παιδιών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ληστή που διέρρηξε το σπίτι του – Δεν κατηγορήθηκε για τον θάνατο του εισβολέα

 24.08.2025 - 15:09
Επόμενο άρθρο

Το χωριό στην Κύπρο των 30 κατοίκων που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό - Χωρίς σχολείο και καφενείο - Τι συμβαίνει

 24.08.2025 - 15:48
Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανήλθε, μετά από μία εβδομάδα θερινής «ανάπαυλας» στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

  •  24.08.2025 - 12:12
Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

  •  24.08.2025 - 12:34
Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

  •  24.08.2025 - 10:51
Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

  •  24.08.2025 - 11:33
Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

  •  24.08.2025 - 13:57
VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

  •  24.08.2025 - 13:38
Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

  •  24.08.2025 - 13:31
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 09:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα