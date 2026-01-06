Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανίεροι έκλεψαν εκκλησιαστικά σκεύη στη Λάρνακα – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Πώς εντόπισαν τους δράστες οι Αρχές

 06.01.2026 - 11:45
Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 38 και 63 ετών, προχώρησε η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκε στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.20π.μ. της 3ης Ιανουαρίου, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο όχημα, που κινείτο ύποπτα σε περιοχή της Λάρνακας. Στο όχημα επέβαινε 38χρονος, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος, διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη και ένας κόπτης σιδήρου.

Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι τα εκκλησιαστικά σκεύη, αποτελούν προϊόντα διάρρηξης και κλοπής από κτήριο που βρίσκεται στον περίβολο εκκλησίας στη Λάρνακα, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 01-03 Ιανουαρίου, 2026. Ο 38χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και 63χρονος ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο 63χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα διήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

*κεντρική εικόνα - αρχείο

Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμοι να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ.

