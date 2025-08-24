Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το χωριό στην Κύπρο των 30 κατοίκων που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό - Χωρίς σχολείο και καφενείο - Τι συμβαίνει

 24.08.2025 - 15:48
Το χωριό στην Κύπρο των 30 κατοίκων που παλεύει να κρατηθεί ζωντανό - Χωρίς σχολείο και καφενείο - Τι συμβαίνει

Μόλις τριάντα κάτοικοι παραμένουν στην κοινότητα των Μεσσάνων την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΣ Μεσάνων Περικλή Μασακαρή, προσθέτοντας πως οι κάτοικοι των Μεσάνων είναι λιγοστοί και κυρίως υπερήλικοι.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως κάποτε στην κοινότητα του διέμεναν 260 κάτοικοι τουλάχιστον πρίν την τελευταία δεκαετία, προσθέτοντας πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο τα Μέσανα όσο και πολλές άλλες κοινότητες είναι το πρόβλημα της αστυφιλίας.

Ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως προσπαθούν με «νύχια και με δόντια» να κρατηθούν, αφού η κοινότητα δεν διαθέτει, σχολείο, ούτε καφενείο και νέα ζευγάρια δεν διαμένουν στο χωριό.

Επεσήμανε πως «το να αντέξεις να ζεις στα χωριά σήμερα, όχι μόνο στα Μέσανα αλλά σ’ όλα τα χωριά του Συμπλέγματος του Διαρίζου, πρέπει να είσαι αγωνιστής και να κάνεις αγώνα».

Ενθαρρυντικό γεγονός σημείωσε είναι η μετάβαση αποδήμων Μεσανιωτών στην κοινότητα κυρίως τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις εορτές. 

Εξέφρασε επίσης το παράπονο του ότι πήραν το νερό από τον τόπο τους και το μεταφέραν στα Κοκκινοχώρια. Δυστυχώς, είπε, «πλήρωσε ο κόσμος για αρδεύσιμο αναδασμό και νερό δεν είδαμε ποτέ μας εμείς». Ο αγώνας είπε, συνεχίζεται σε συνεργασία με την Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μασακαρής ανέφερε, πως η κοινότητα του τα παλαιότερα χρόνια πέρασε πολλές δυσκολίες. Οι κάτοικοι συνέχισε, μπορεί να ήταν φτωχοί αλλά είχαν τα αμπέλια τους. Σήμερα είπε αρκετή γη είναι ακαλλιέργητη και κινδυνεύουν από πυρκαγιές ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο αφού η κοινότητα διαθέτει άγρια βλάστηση. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν έχουν ενίσχυση ως μικρά χωριά να καλλιεργήσουν την γη τουλάχιστον ώστε να αποφύγουν κατά μεγάλο βαθμό τις πυρκαγιές, προσθέτοντας πως δεν τυγχάνουν καμίας κρατικής χορηγίας. Κάποιοι εκ των κατοίκων, είπε, ασχολούνται με τα αμπέλια τους και τις αμυγδαλιές.

Όραμα του κοινοτάρχη είναι όπως η κοινότητα διατηρήσει αυτή την ηρεμία που προσφέρει στους επισκέπτες.

Η κοινότητα που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 560 μέτρων και πάνω σε μια απότομη πλαγιά με άγρια βλάστηση από «λατζιές», τρεμιθιές, θυμαριές και πεύκα, σύμφωνα με τον κ. Μασακαρή, διαθέτει τέσσερα καταλύματα τα οποία είναι πάντοτε γεμάτα χειμώνα, καλοκαίρι. Το χωριό του συνέχισε, το επισκέπτονται άνθρωποι των γραμμάτων από διάφορες χώρες, γιατί αγαπούν την ηρεμία και την ησυχία της κοινότητας με σκοπό να εμπνευστούν αλλά και να ανασυγκροτήσουν την σκέψη τους.

Τα Μέσανα ανήκουν στα αμπελοχώρια και στα 24 κρασοχώρια της επαρχίας Πάφου. Εκτός από το παραδοσιακό κρασί που παράγεται στην περιοχή αλλά και την ζιβανία, τον παλουζέ και τον σουτζούκο που παράγουν οι ντόπιοι για δική τους χρήση, στο χωριό ευδοκιμούν τα σιτηρά, οι αμυγδαλιές, τα εσπεριδοειδή, τα όσπρια και οι ελιές, κατέληξε ο κ. Μασακαρής.

