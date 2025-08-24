Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της American Airlines λόγω φωτιάς σε συσκευή επιβάτη: «Είδαμε κάτι να καίγεται στον διάδρομο»

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η πτήση 357 προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετά τις αναφορές για καπνό στην καμπίνα. «Η συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση» σημείωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν τι είδους συσκευή επρόκειτο, ωστόσο ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέμεναν το αεροσκάφος στον διάδρομο, όταν αυτό προσγειώθηκε περίπου στις 11:50 το πρωί του Σαββάτου.

Η 22χρονη επιβάτιδα Αντριάνα Νοβέλο, σε βίντεο που κοινοποίησε στο ABC News, ανέφερε ότι καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε από αεροσυνοδό που πήδηξε πάνω στη θέση της για να πάρει τον πυροσβεστήρα. «Ξεκίνησα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν», περιέγραψε. «Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε κάτι να καίγεται στον διάδρομο».



Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Φιλαδέλφεια με προορισμό το Φοίνιξ και μετέφερε συνολικά 160 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.