ΕΔΕΚ «καρφώνει» Αποστόλου: Καμία επικοινωνία με την ηγεσία – Έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη
ΕΔΕΚ «καρφώνει» Αποστόλου: Καμία επικοινωνία με την ηγεσία – Έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη

 24.08.2025 - 16:39
Η απόφαση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου να ανακοινώσει, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ότι ουσιαστικά τίθεται εκτός ΕΔΕΚ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι με επιστολή που του επιδόθηκε τον περασμένο Μάιο ενημερώθηκε πως, ως συνεργαζόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «άδικη» και δηλώνοντας πως «δεν αποχωρεί αλλά τον έθεσαν εκτός».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

Η ΕΔΕΚ, με εκτενή ανακοίνωση, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Αποστόλου και τονίζει ότι ο βουλευτής ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας της ηγεσίας για συντονισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ: 

Η ανάρτηση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ανακοινώνει την αποχώρηση του από την ΕΔΕΚ, μας προκάλεσε έκπληξη και ταυτόχρονα απογοήτευση, καθώς η ενέργεια του έγινε χωρίς να προηγηθεί ΚΑΜΙΑ διαβούλευση ή έστω συζήτηση με την ηγεσία του κόμματος ή ακόμα και απλή ενημέρωση.
Τα αναφερόμενα στην ανάρτηση του κ. Αποστόλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βρίθουν ανακριβειών.
Κάποια γεγονότα στα οποία αναφέρεται, τα οποία όντως συνέβησαν, είναι με τέτοιο τρόπο διαστρεβλωμένα από τον κ. Αποστόλου, που καθίστανται και αυτά ανακρίβειες.
Η μοναδική αλήθεια είναι η εξής:

  1. Ο κ. Αποστόλου, από την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ και μετά, δεν επικοινώνησε ούτε μία φορά με την ηγεσία της ΕΔΕΚ.
  2. Σε επανειλημμένες προσπάθειες του ιδίου του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου και άλλων μελών της ηγεσίας, για συντονισμό και διαβούλευση για θέματα τρέχουσας πολιτικής και για τον προγραμματισμό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ επί της ουσίας.
  3. Διεμήνυσε μόνο στην ηγεσία να αναμένει το πέρας των θερινών διακοπών, για να πραγματοποιηθεί συνάντηση, με κύριο αντικείμενο τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου της Επαρχίας Λάρνακας για τις βουλευτικές εκλογές, που είναι η μόνη επαρχία σε εκκρεμότητα, θέμα για το οποίο ήθελε να έχει άποψη.  

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ μάταια ανέμενε το πέρας των θερινών διακοπών. Ανταπόκριση δεν υπήρξε. Και αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα.
Την ερχόμενη Τρίτη συγκαλείται εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ, για να συζητήσει το θέμα και θα κληθεί και ο κ. Αποστόλου να παραστεί στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

