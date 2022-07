Τουρκία: Δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και 36 συλλήψεις από την αστυνομία για να σταματήσει πορεία Υπερηφάνειας

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν αστυνομικούς να ρίχνουν σπρέι πιπεριού σε ακτιβιστές και να τους σέρνουν στο έδαφος πριν τους περάσουν χειροπέδες και τους βάλουν μέσα σε λεωφορεία της αστυνομίας. Η UniKuir, οργάνωση ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ που έχει την έδρα της στην Άγκυρα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 36 άτομα συνελήφθησαν.

Την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία διέλυσε μια μεγαλύτερη ετήσια πορεία Υπερηφάνειας και έθεσε υπό κράτηση περισσότερα από 300 άτομα.

Χιλιάδες άνθρωποι συνηθίζουν να παρίστανται στις ετήσιες πορείες Υπηρηφάνειας στη λεωφόρο Ιστικλάλ, την κύρια λεωφόρο της Κωνσταντινούπολης, αλλά τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και το ισλαμιστικών καταβολών Κόμμα του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) έχει σκληρύνει τη στάση της για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι έγκλημα στην Τουρκία, αλλά η εχθρότητα προς αυτήν είναι ευρέως διαδεδομένη και η αστυνομική καταστολή στις παρελάσεις Υπερηφάνειας γίνεται όλο και πιο σκληρή με την πάροδο των ετών.

