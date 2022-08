Ρωσία: Βίντεο ντοκουμέντο – Η φερόμενη δολοφόνος της κόρης του «εγκέφαλου» του Πούτιν

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας προσπαθούν να εντοπίσουν τη Natalya Vovk που θεωρούν ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάντερ Ντούγκιν. Βίντεο που δημοσίευσαν και αναπαράγεται στα ρωσικά ΜΜΕ δείχνει τη Vovk, που σύμφωνα με τη Μόσχα είναι ειδική πράκτορας της Ουκρανίας, σε διάφορες χρονικές φάσεις στη Ρωσία. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η Vovk έμενε σε διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία με την Ντούγκινα.

Το βίντεο δείχνει πως εισέρχεται στη Ρωσία, μετακομίζει στην ίδια περιοχή με το θύμα και φεύγει για την Εσθονία. Αρχικά στο βίντεο φαίνεται ότι η Vovk ανοίγει το καπό ενός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του ελέγχου και τα μαλλιά της είναι ξανθά. Είχε ήδη μπει στο σπίτι της Ντούγκινα ως μελαχρινή. Η Vovk είχε το ίδιο χρώμα μαλλιών όταν έφυγε από τη Ρωσία, αναφέρει το RIA.

Έφτασε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου

Οι Μυστικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι το έγκλημα προετοιμάστηκε και διαπράχθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και ο δράστης ήταν η Natalya Vovk, η οποία εισήλθε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου με τη 12χρονη κόρη της και νοίκιασε ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία όπου ζούσε η Ντούγκινα.

