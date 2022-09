Τερέζ Κόφεϊ: Κατά των αμβλώσεων και των γκέι γάμων η νέα υπουργός Υγείας της Βρετανίας

Παράλληλα φιλανθρωπικές οργανώσεις που μάχονται κατά του περιορισμού του δικαιώματος στην άμβλωση, αναφέρουν πως έχει θέσει τις προσωπικές της ιδέες «υπεράνω της επιστήμης». Πάντως, η κυρία Κόφεϊ, μιλώντας στο BBC, διευκρίνισε ότι όσο θα είναι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να αλλάξει ο νόμος για τις αμβλώσεις. Η νέα υπουργός Υγείας πρόσφατα είχε ψηφίσει κατά του «χαπιού της πτώσης», το οποίο έχει σχέση με τον τερματισμό της εγκυμοσύνης. Η συγκεκριμένη ψηφοφορία ήταν «ελεύθερη» με τους βουλευτές να ψηφίζουν σύμφωνα με τη βούλησή τους.

Μάλιστα όταν είχε γίνει γνωστή η αρνητική της ψήφος είχε πει ότι έχει «δημοκρατικές αξίες» και εκπροσωπούσε τους ψηφοφόρους της. «Υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά υπέρ των αμβλώσεων αλλά δεν τάσσονταν υπέρ του χαπιού. Ωστόσο το Κοινοβούλιο ψήφισε και ο νέος νόμος είναι σε ισχύ», είχε δηλώσει.

Στο μεταξύ στις πρώτες της δηλώσεις μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων είπε ότι θα δώσει έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το NHS, και θα βοηθήσει στην «ενίσχυσή» του. Πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Ιούνιο από τη θέση της υπουργού Εργασίας είχε κληθεί να απαντήσει στο SkyNews σε ένα ερώτημα που σχετιζόταν με την πρόσβαση στην άμβλωση. «Ο νόμος για τις αμβλώσεις δεν πρόκειται να αλλάξει σε αυτή τη χώρα», είχε ξεκαθαρίσει. Η Κόφεϊ, η οποία είναι καθολική, είχε σημειώσει ότι «θα προτιμούσε οι άνθρωποι να μην κάνουν εκτρώσεις, αλλά δεν πρόκειται να καταδικάσω εκείνους που κάνουν».



Και όλα αυτά την ώρα που το 2010 είχε ζητήσει να εγκριθεί μια «αξιολόγηση ψυχικής υγείας» για τις γυναίκες που επιλέγουν να προχωρήσουν σε άμβλωση. Επίσης είχε ψηφίσει κατά της επέκτασης των δικαιωμάτων άμβλωσης στις γυναίκες στη Βόρεια Ιρλανδία. Ακόμη είχε βρεθεί στο πλευρό του πρώην υπουργού Υγείας Τζέρεμι Χάντ προκειμένου να τον υπερασπιστεί λέγοντας ότι το χρονικό όριο για νόμιμη άμβλωση πρέπει να μειωθεί στις 12 εβδομάδες.

Πριν από εννέα χρόνια και συγκεκριμένα το 2012 η νέα υπουργός Υγείας είχε καταψηφίσει τον νόμο για τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Μάλιστα τότε ήταν μεταξύ των 15 βουλευτών που είχαν προτρέψει τη Βουλή των Λόρδων να βάλει μπλόκο στους γάμους ομόφυλων ζευγαριών μετά την υπερψήφιση από τη Βουλή των Κοινοτήτων που είχε προηγηθεί την ίδια χρονιά.

Επίσης το 2019 καταψήφισε την επέκταση των δικαιωμάτων γάμου σε LGBTQ+ ζευγάρια στη Βόρεια Ιρλανδία. «Πιστεύω πως η οικογένεια είναι ο κύριος σκοπός του γάμου», είχε δηλώσει καθώς επικαλέστηκε τη θρησκεία. Μάλιστα το 2020, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής της εμφάνισής στο Sky News ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου τις απόψεις της για τους γάμους ομοφύλων.

Ο πολιτικός βίος της Κόφεϊ φαίνεται ότι είναι πλούσιος και δεν περιορίζεται μόνο στο ότι τάσσεται κατά των αμβλώσεων και των γάμων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Η Κόφεϊ τάσσεται και κατά της υποχρεωτικής σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα πηγαίνοντας ένα βήμα παρά πέρα έχει προτρέψει τους γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά τους να απέχουν από τα συγκεκριμένα μαθήματα που αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος της χώρας.

Τερέζ Κόφεϊ και Λιζ Τρας διατηρούν φιλικές σχέσεις πάνω από 25 χρόνια με πολλούς συναδέλφους τους να τις αποκαλούν «Γιν» και «Γιαν». Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ η νέα ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ οφείλει ένα μεγάλο ποσοστό της νίκης της στην Κόφεϊ. Άλλωστε η Κόφεϊ ήταν η υπεύθυνη της πολιτικής της εκστρατείας ενώ το 2019 την είχε πείσει να μην θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Μπόρις Τζόνσον.

'Αλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δύο γυναίκες κάποτε ήταν εσωκομματικοί αντίπαλοι. Το 2007 είχαν θέσει υποψηφιότητα για την έδρα του νοτιοδυτικού Νόρφολκ στο ψηφοδέλτιο των Τόρις. Η Τρας κέρδισε και ακολούθως πήρε την Κόφεϊ υπό την προστασία της, ενώ στη συνέχεια έγιναν κολλητές φίλες.

Άλλο ένα στοιχείο που τις ενώνει είναι το καραόκε, το οποίο κατά το παρελθόν τους δημιούργησε προβλήματα καθώς ουκ ολίγες φορές έκαναν θόρυβο στους υπουργικούς διαδρόμους τραγουδώντας δυνατά. Μάλιστα τους οι αρχές του κοινοβουλίου τους είχαν κάνει ακόμα και συστάσεις. Το 2021 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Συντηρητικών η Κόφεϊ απαθανατίστηκε σε βίντεο να τραγουδάει το κλασικό τραγούδι από την ταινία «Dirty Dancing», «The Time Of My Life». Ωστόσο αμέσως βρέθηκε στο στόχαστρο διότι μία ώρα πριν το υπουργείο που ηγείτο είχε αποσύρει την εβδομαδιαία αύξηση κατά 20 λίρες στους αιτούντες επιδόματα, που εισήχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα, όπως σημειώνει η «Daily Mail», προτιμά να τραγουδά το «Don’t Stop Me Now», των Queen.

Therese Coffey is the new health secretary and deputy PM!



They’re seriously taking the piss now, aren’t they? pic.twitter.com/5gAvupqNzE