Η Κιμ Καρντάσιαν ενημερωνόταν για τα έσοδα του sex tape που... δεν ήθελε να κυκλοφορήσει

Το ξένο πρακτορείο ειδήσεων TMZ έφερε στο φως της δημοσιότητας έγγραφα - αποδείξεις για το γεγονός ότι η 41χρονη όχι μόνο ήταν σύμφωνη για την κυκλοφορία του βίντεο, αλλά λάμβανε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα έσοδά του.

Το sex tape με πρωταγωνιστές τον ράπερ και την Καρντάσιαν, είχε σημειώσει έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vivid Entertainment, Στιβ Χάΐρις, φαίνεται ότι έστειλε mail στην Καρντάσιαν την 1η Μαΐου του 2007, στο οποίο την ενημερώνει ότι η ταινία είχε έσοδα 1.424.636,63 δολάρια συν ακόμη 1.255.578,50 από πωλήσεις DVD.

