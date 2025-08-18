Ecommbx
Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

 18.08.2025 - 11:58
Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

Μέλος της Αστυνομίας (Ομάδα Ζ), ενώ βρισκόταν χθες το απόγευμα σε μηχανοκίνητη περιπολία, εντόπισε τετράτροχη μοτοσικλέτα να κινείται σε περιοχή της Λεμεσού, χωρίς πινακίδες εγγραφής, με τον οδηγό να μην φέρει προστατευτικό κράνος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταδίωξη στη Λεμεσό: 31χρονος τραυματίστηκε προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο – Κυκλοφορούσε με κάνναβη και μαχαίρι

Ο οδηγός εντοπίστηκε από άλλο μέλος της Τροχαίας και του έγινε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός της τετράτροχης κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα.

Σε κάποιο σημείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η τετράτροχη να ακινητοποιηθεί.

Στην κατοχή του οδηγού, ηλικίας 31 ετών, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, ένας σπαστήρας και ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 31χρονος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ελαφρά τραυματίστηκε επίσης μέλος της Αστυνομίας, μετά από πλευρική επαφή που είχε η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με την τετράτροχη.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός μηχανής της τετράτροχης ήταν αλλοιωμένοι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού, ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) και Αστυνομικό Σταθμού Αγίου Ιωάννη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Συνάντηση ΠτΔ με ομάδα ATF: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αμερικανική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ATF, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

