Καταδίωξη στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε και αστυνομικός όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα ήρθε σε επαφή με την τετράτροχη

Ο οδηγός εντοπίστηκε από άλλο μέλος της Τροχαίας και του έγινε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός δεν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός της τετράτροχης κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα.

Σε κάποιο σημείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η τετράτροχη να ακινητοποιηθεί.

Στην κατοχή του οδηγού, ηλικίας 31 ετών, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, ένας σπαστήρας και ένα μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 31χρονος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ελαφρά τραυματίστηκε επίσης μέλος της Αστυνομίας, μετά από πλευρική επαφή που είχε η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με την τετράτροχη.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός μηχανής της τετράτροχης ήταν αλλοιωμένοι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού, ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) και Αστυνομικό Σταθμού Αγίου Ιωάννη.