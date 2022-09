Μακαρίτισσα έστειλε μακάβριο μήνυμα στην κηδεία της: «Σας βλέπω, κλάψτε περισσότερο»

Η 63χρονη Michelle Neumann, έχασε πρόσφατα τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά καθώς 250 φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στην κηδεία της είδαν από πάνω τους ένα αεροπλάνο με ένα πανό που έγραφε «Σας παρακολουθώ, κλάψτε πιο δυνατά».

Οι περισσότεροι που την γνώριζαν είπαν πως είναι απλώς η «κλασική Μισέλ». Τα παιδιά της Μισέλ, ο Σπένσερ και ο Τζιν είπαν ότι η μητέρα τους είχε μια «κακή αίσθηση του χιούμορ».

