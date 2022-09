Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ: Πόσα κόστισε η τελετή - Πάνω από 2 χιλ. επίσημοι προσκεκλημένοι

Οι τηλεθεατές της μεγαλοπρεπούς και πολύωρης τελετής υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 4,1 δισ. άτομα σε όλο τον κόσμο. Το στοιχείο αυτό και μόνο αρκεί για να πιστοποιήσει ότι, ενώ η Ελισάβετ πέρασε στην ιστορία σαν η πλέον εμβληματική προσωπικότητα για τη σύγχρονη εκδοχή της μοναρχίας ύστερα από 96 χρόνια ζωής και 70 στο θρόνο, το ίδιο έχει ήδη συμβεί με τα μεγέθη που αφορούν στον τελευταίο αποχαιρετισμό της.

Σε 7,5 εκατ. δολ. κατ' ελάχιστον εκτιμάται το κόστος της τελετής, με 2.000 επίσημους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων δεκάδες ηγέτες κρατών από ολόκληρη την οικουμένη, καθώς και μέλη της παραδοσιακής αριστοκρατίας, βασιλείς, ευγενείς κ.λπ, με 10.000 αστυνομικούς στους δρόμους του Λονδίνου και των περιχώρων και εκατοντάδες χιλιάδες απλούς ανθρώπους να διανυκτερεύουν σε ουρές χιλιομέτρων προκειμένου να αποτίνουν, έστω και εκ αποστάσεως, ένα «ύστατο χαίρε» στη νεκρή εστεμμένη.

Στην ιστορία θα μείνει, χωρίς καμία αμφιβολία, η κηδεία της Ελισάβετ ως η πρώτη τελετή αυτής της κατηγορίας στη σύγχρονη Βρετανία που διοργανώνεται από το ίδιο το κράτος μετά από το 1965. Τότε είχε τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και ηγετική φυσιογνωμία διεθνώς στον αγώνα κατά του ναζισμού. Και πριν από αυτόν, η πιο μεγαλοπρεπής κηδεία του ηγεμονικού οίκου ήταν εκείνη του πατρός της Ελισάβετ, του Βασιλέως Γεωργίου ΣΤ', το 1952.

Μολονότι στη Βρετανία, παράλληλα με το βαθύ και πάνδημο πένθος αναπτύσσεται ένας έντονος προβληματισμός για το αστρονομικό κόστος της κήδευσης και όλων των συμπαρομαρτούντων, παρά το γεγονός επίσης ότι τα έξοδα δεν βαρύνουν αποκλειστικά τους Βρετανούς φορολογούμενους καθώς εν μέρει καλύπτονται από την ίδια τη βασιλική δυναστεία, η προβολή της χώρας παγκοσμίως θεωρείται ότι αποφέρει πολλαπλάσια κέρδη. Η αίγλη της Βρετανίας και η προσέλκυση ακόμη περισσότερων τουριστών, ανέκαθεν βασιζόταν, σε σημαντικό βαθμό, στις διατηρούμενες βασιλικές παραδόσεις.

Το φιλο-βρετανικό ρεύμα έχει ήδη πολλαπλασιαστεί εξαιτίας του θανάτου της Βασίλισσας. Η Βρετανία παραμένει σχεδόν επί δύο εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας επικαιρότητας, ενώ η επικήδειος τελετή αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ μεγαλοπρέπειας και προβολής. Σημειολογικά, με την τελετή της η Ελισάβετ κατάφερε να αποδείξει ότι το στέμμα και τα σκήπτρα, ακόμη και στην προσέλευση κοινού στην κηδεία της, την τηλεθέαση κ.ο.κ. ανήκει αποκλειστικά στην ίδιαν.

Κανένα προηγούμενο γεγονός στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να συγκριθεί με την κηδεία της Ελισάβετ, ούτε καν η τελετή αποχαιρετισμού στην τόσο πρόωρα χαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα, το 1997. Συγκεκριμένα, αν η κηδεία της Ελισάβετ φτάσει εν τέλει τους 5 δισ. τηλεθεατές παγκοσμίως όπως αναμένεται, θα έχει επιτύχει μια επίδοση δύο φορές μεγαλύτερη από τα 2,5 δισ. των ανθρώπων που παρακολούθησαν την αντίστοιχη τελετή για τη δύστυχη και λατρεμένη από το κοινό «Λαίδη Ντι».

A grateful nation has bid a final farewell to Queen Elizabeth II in a state funeral worthy of 70 years of service. pic.twitter.com/WFWCBgHuxP

Σε ό,τι αφορά στους επισήμους προσκεκλημένους, στην κηδεία της Ελισάβετ Β' την Ελληνική Δημοκρατία εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία βρέθηκε στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ μεταξύ περίπου 100 ηγετών όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μετά της συζύγου του, Τζιλ, το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο αντιπρόεδρος της Κίνας Γουάνγκ Κουισάν, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιούν Σουκ-γιεόλ και δεκάδες άλλοι.

Φυσικά, στην τελετή παραβρέθηκαν οι εν ενεργεία και οι πρώην πολιτικοί πρώτης γραμμής της Βρετανίας, προεξαρχούσης της Λιζ Τρας, της τελευταίας πρωθυπουργού η οποία έλαβε το χρίσμα απευθείας από τη Βασίλισσα, καθώς και όλοι οι εν ζωή προκάτοχοι της κας Τρας.

Ως προς τη σύναξη των «γαλαζοαίματων», η οποία και αυτή μάλλον θα καταχωριστεί στα χρονικά σαν η πολυπληθέστερη των τελευταίων -πολλών- δεκαετιών, υπήρξε ισχυρή παρουσία των εναπομεινάντων βασιλέων και των παλαιών δυναστειών που εκπροσωπούν. Σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας ήταν στην πρώτη γραμμή και με έκδηλη θλίψη τα μέλη της πρωταγωνίστησαν στο τελετουργικό.



Πέραν των εξ αίματος απογόνων της Βασίλισσας Ελισάβετ, στην κηδεία της παρέστησαν προσωπικότητες από τους βασιλικούς οίκους Δανιμαρκίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Μαλαισίας, Ιορδανίας κ.α.

Στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' δεν προσεκλήθησαν κράτη όπως η Συρία, η Βενεζουέλα, το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ και, εξυπακούεται, η Ρωσία και η Λευκορωσία. Για διαφορετικούς λόγους ανά περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τις ως άνω χώρες.

The Lord Chamberlain symbolically breaks his Wand of Office and places it on the Queen Elizabeth’s coffin.



The wand will be buried with Her Majesty. pic.twitter.com/MDl2BcDoN9