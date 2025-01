Συγκλονιστικό βίντεο: «Ανθρώπινο ποτάμι» εκτοπισμένων επιστρέφει στον βορρά μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε πως οι εσωτερικά εκτοπισμένοι κάτοικοι θα επιτραπεί σήμερα να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, έπειτα από συμφωνία με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που θα επιτρέψει την απελευθέρωση μέσα στην εβδομάδα επιπλέον ομήρων, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει να συνεχιστεί η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου, με σχεδόν όλο τον πληθυσμό (2,4 εκατ. προπολεμικά) να έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, στις περισσότερες περιπτώσεις επανειλημμένα.

«Δεκάδες χιλιάδες» εκτοπισμένοι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, εμποδίστηκαν χθες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να επιστρέψουν στις κοινότητές στον βορρά μέσω διέλευσης στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ, που κόβει στα δυο την μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή.

Το Ισραήλ δικαιολόγησε την άρνησή του να τους αφήσει να περάσουν επικαλούμενο το ότι δεν αφέθηκε ελεύθερη η 27χρονη άμαχη Αρμπέλ Γεχούντ και ότι δεν έχει λάβει κατάλογο με την κατάσταση των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι.

A historic day: Over a million Palestinians return to northern Gaza after the destruction of their homes and the failure of Israel’s attempts at forced displacement. pic.twitter.com/iodNUeXq2J