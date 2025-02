Video: Εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας - Λάβα και χιόνι έγιναν ένα σε μία «ζωγραφιά» της φύσης

Οι πρόσφατες εκρήξεις της προκάλεσαν το ενδιαφέρον επιστημόνων και παρατηρητών, καθώς η καυτή λάβα ήρθε σε επαφή με το χιόνι, που κάλυπτε τις πλαγιές της, δημιουργώντας ένα σπάνιο και θεαματικό φυσικό φαινόμενο.

Το βράδυ της Τρίτης (11/2) μικρή έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα της Bocca Nuova. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν βλέπουμε τη λάβα να ρέει πάνω από την καλυμμένη με χιόνι κορυφή του ηφαιστείου και να «ζωγραφίζει» ένα μοναδικό τοπίο.

❗️🌋🇮🇹 - Mount Etna, Europe's highest volcano, erupted explosively on February 12, 2025, at 9:30 UTC, leading to a change in the Aviation Color Code from Orange to Red.



This latest eruption follows a period of variable degassing activity, with the last significant lava event… pic.twitter.com/EBD2oKO1EH