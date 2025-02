VIDEO: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από ρίψη χειροβομβίδας σε μπαρ στη Γαλλία - Ο δράστης αναζητείται

«Κάποιος μπήκε, πέταξε χειροβομβίδα, δεν είπε ούτε λέξη απ’ ό,τι φαίνεται, μετά τράπηκε σε φυγή», είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας της Κουσί, ο Φρανσουά Τουρέ, παρών στον τόπο της επίθεσης.

BREAKING: 12 wounded after gangsters throw hand grenade into a bar in Grenoble, France. Several are in critical condition 🇫🇷 pic.twitter.com/Iuk6LexjKL

Πάντως μάλλον «μπορεί να αποκλειστεί» το ενδεχόμενο να επρόκειτο για «καθαρά τρομοκρατική ενέργεια», καθώς «τίποτα δεν μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι (η επίθεση) συνδεόταν με την τρομοκρατία», πρόσθεσε ο Φρανσουά Τουρέ, κάνοντας λόγο για «πράξη ακραίας βίας» που «θα μπορούσε να συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

«Το πρόσωπο» που έριξε τη χειροβομβίδα φέρεται να ήταν επίσης «οπλισμένο με (σ.σ. αυτόματο τουφέκι εφόδου) Καλάσνικοφ, όμως αυτό μένει να εξακριβωθεί. Δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το Καλάσνικοφ. A priori, οι ζημιές προκλήθηκαν από την έκρηξη της χειροβομβίδας», εξήγησε.

ADMIN POST.



Twelve people were wounded tonight as someone threw a grenade into a bar in the city of Grenoble in southeastern France, the bar is in the Olympic Village neighbourhood, built when the city hosted the 1968 Winter Olympics.



Those days are long gone. pic.twitter.com/JEEtKxjZWd