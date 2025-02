Έχουμε και τους ακροδεξιούς μιλιταριστές ψέκες που μας αξίζουν

Σύμφωνα με τα όσα στοιχεία έχει μέχρι στιγμής συλλέξει η Αστυνομία (που χτύπησε τζακ ποτ με μια γαμάτη υπόθεση όπου έχει περιορισμένες πιθανότητες να τα σκατώσει) κι απ’ όσα κατάλαβα βλέποντας το βίντεο-μανιχέστο (δεν είναι ορθογραφικό) του καταζητούμενου 45χρονου, πρόκειται για σέκτα τακκουρημένων, ένα θλιβερό συνονθύλευμα κυπριακής τριτοκλασάτης εκδοχής των Αμερικανών ακροδεξιών sovereign citizens, των βραχύβιων καλαμαράδων “Θεματοφυλάκων του Συντάγματος” και αίρεσης εγκεφαλοπλυμμένων τύπου Jonestown με ολίγη από Σώρρα, Q-Anon και good ol’ ψεκασμένους/αντιεμβολιαστές/flat-earthers (ένας από τους άτυπους “ηγέτες” των τελευταίων που διέπρεψε επί πανδημίας έσπευσε μάλιστα να υπερασπιστεί δημόσια τον 45χρονο επιβεβαιώνοντας το overlap όλων των προαναφερθέντων κατηγοριών). Βασικά μια συμμορία από επιτήδειους που έπεισαν απελπισμένους συμπατριώτες μας ότι ο μόνος τρόπος να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τις εκποιήσεις (όλοι τους έχουν κόκκινα δάνεια) είναι να ενταχθούν σε οργάνωση που αυτοαποκαλείται “Συμμαχία της 4ης Σημαίας”, τα μέλη της δηλώνουν “οντότητες” και όχι φυσικά πρόσωπα, παρουσιάζονται σε δικηγόρους και δικαστήρια ως «ομοσπονδιακοί ταχυδρομικοί/δικαστικοί λειτουργοί», δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τους νόμους της (hint: το ίδιο και η Τουρκία) και υπάγονται στην αμερικανική κυβέρνηση και τον Τραμπ προσωπικά!

Θα γλίτωναν πολύ κόπο και χρήμα εάν απλά δήλωναν ότι έχουν το ακαταλόγιστο. Ή ποδοσφαιρικά σωματεία.

Βέβαια πέρα από την πλάκα (και έχει μεγάλη είναι η αλήθεια) πίσω από την τραγελαφική αυτή υπόθεση κρύβεται ακόμα μία ιστορία εκμετάλλευσης της ανθρώπινης απελπισίας όχι πολύ διαφορετική από το εγκληματικό boy band της Μονής Αββακούμ. Κι εδώ έχουμε όχι-και-τα-πιο-ακονισμένα-εργαλεία-στην-αποθήκη επιτήδειους που παρουσιάζονται σε ανθρώπους σε τόσο δυσχερή θέση που δεν είναι σε θέση να σκεφτούν λογικά και υπόσχονται λύσεις τόσο εξόφθαλμα εξωπραγματικές και γελοίες που κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες θα καλούσαν το Ψυχιατρείο Αθαλάσσας να έρθουν να τους μαζέψου. Δεν θα κρίνω την έλλειψη κρίσης του ανθρώπου που χάνει το σπίτι του ή κάποιον δικό του από ανίατη ασθένεια, μπορώ όμως να πω με σιγουριά ότι σε περίπτωση που όντως υπάρχει κόλαση υπάρχει κρατημένη μια ξεχωριστή θέση στο χειρότερο επίπεδο για εκείνους που τους εκμεταλλεύονται - από απατεώνες καλόγερους και γλοιώδεις πολιτικούς μέχρι διαταραγμένες “οντότητες” με πράσινες στολές, στρατιωτικό κώδικα και αμερικανικά εμβλήματα (αν μη τι άλλο η τελευταία λέξη περιέχει την απόλυτη αλήθεια για το IQ τους).

Για την ιστορία οι sovereign citizens είναι ένα αρκετά παλιό κίνημα Αμερικανών ακροδεξιών μιλιταριστών που οχυρώνονται στα σπίτια ή τις φάρμες τους, δεν αναγνωρίζουν την πολιτειακή ή ομοσπονδιακή κυβέρνηση (βασικά καμία μορφή εξουσίας) τις οποίες θεωρούν εχθρούς της ελευθερίας και ιδιωτικότητάς τους, δεν πληρώνουν φόρους και υποστηρίζουν ότι η περιουσία τους είναι πρακτικά “ανεξάρτητο κυρίαρχο έδαφος” όπου εκείνοι ασκούν τη μοναδική εξουσία. Είναι επίσης θιασώτες κάθε θεωρίας συνωμοσίας που κυκλοφορεί εκεί έξω καθώς πιστεύουν πως οποιοσδήποτε θεσμός (πολιτική, δικαιοσύνη, επιστήμη, ιατρική, media, Αρχές κλπ) είναι ελεγχόμενος από το κράτος, συνεπώς διεφθαρμένος και παράνομος. Πρόκειται για παρανοϊκά, αυταρχικά άτομα που καταπιέζουν και κακοποιούν συνήθως τα μέλη των οικογενειών τους που δεν μπορούν να τους ξεφύγουν καθώς πιστεύουν πως μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν χωρίς μάλιστα επιπτώσεις (σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν αυτή την αυτόκλητη εξουσία για να έχουν πολλαπλές συντρόφους ή να κακοποιούν σεξουαλικά ανήλικους). Στις τάξεις τους θα βρεις από κλασικούς white supremacists και στρατόκαυλους μιλιταριστές μέχρι χριστιανοταλιμπάν, ψέκες, αντιεμβολιαστές, flat-earthers και doomsday preppers. Αν και δεν αναγνωρίζουν την (οποιαδήποτε) κυβέρνηση έχουν βρει στα πρόσωπα των Τραμπ και Μασκ τους νέους Μεσσίες τους καθώς αμφότεροι όχι υπόσχονται λιγότερη έως και καθόλου κυβερνητική ανάμειξη στις ζωές τους αλλά επίσης έχουν κανονικοποιήσει τη ρητορική μίσους αλλά και όλες σχεδόν τις θεωρίες συνωμοσίας που πιστεύουν (αποκορύφωμα ο διορισμός στο Υπ. Υγείας του Robert Kennedy Jr ο οποίος μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι όλα τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του HIV με το AIDS και ότι man-made χημικά στο νερό μετατρέπουν τα παιδιά σε... τρανς).

Αυτούς λοιπόν τους ανεκδιήγητους (και άκρως επικίνδυνους γιατί εννοείται πως οπλοφορούν ελεύθερα) τύπους αντιγράφουν άτσαλα τα μέλη της “Συμμαχίας της 4ης Σημαίας” (αν θέλετε πάντως σας παραχωρώ δωρεάν την ονομασία Ψ.Ε.Κ.Α.) γιατί όπως συμβαίνει συνήθως όταν προσπαθούν δικοί μας να αντιγράψουν ξένη συνταγή καταλήγουμε με αξιοθρήνητα κυπριακά knock-offs, κάτι σαν το “τι παραγγέλνεις / τι έρχεται” από το Temu. Βέβαια προηγήθηκαν οι αντίστοιχοι καλαμαράδες, τα σούργελα Θεματοφύλακες του Συντάγματος και οι οπαδοί του “Έλληνα Jim Jones” Αρτέμη Σώρρα που ευτυχώς τον μπουζούριασαν πριν τους δώσει να πιουν καμιά Amita με κυάνιο (ανάμεσα στους τελευταίους και πολλοί Κυπραίοι, κάποιοι απ’ αυτούς φημολογείται ότι μεταπήδησαν στη “Σημαία”).

Το ανησυχητικό είναι πως αυτή η ομάδα, σύμφωνα με τον “Φ”, είχε καταφέρει να διακόψει τη δίκη ενός μέλους της το 2023 όταν καμιά 30αριά απ’ αυτούς εμφανίστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού προκαλώντας οχλαγωγία και φωνάζοντας ότι δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τα δικαστήριά της. Επίσης όπως αποκάλυψε ο “Πολίτης” εμπλέκονται στην παράνομη ανέγερση ναού σε κρατική γη στο Καλό Χωριό Λεμεσού με τις ευλογίες μάλιστα της Μητρόπολης Λεμεσού (υπάλληλος της οποίας σημειώστε πως υπήρξε ο Υπ. Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης). Σύμφωνα με ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν αναρτήσει στο κανάλι τους στο YouTube με την ονομασία “ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ” (δεν τα βγάζω απ’ το μυαλό μου), η τοποθεσία επιλέχθηκε μετά από υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε ως όραμα σε ένα από τα μέλη τους.

You just can’t make this shit up που λένε και οι μάστροι τους οι Αμερικάνοι.