Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του του μόνο και μόνο για να κερδίσει δωρεάν ποτά

Συνήθως, η απάντηση που περιμένει κανείς είναι το «ναι», σπανίως το «όχι» και αντιδράσεις γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές και συγκίνηση. Ένας άντρας όμως, ήθελε με την πρόταση γάμου που έκανε στη σύντροφό του κάτι περισσότερο και όχι τόσο να ακούσει πολυπόθητο «ναι» από εκείνη. Και γιατί δεν τον ένοιαζε το «ναι»; Επειδή είναι ήδη παντρεμένος με τη γυναίκα στην οποία έκανε πρόταση γάμου.

Στις 6 Μαρτίου, η Jaela Bumpas, κάτοικος του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα κόλπο που έκαναν εκείνη και ο σύζυγός της σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο θέρετρο Moana Surfrider στη Χονολουλού της Χαβάης. Το κλιπ που έχει γίνει πλέον viral προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια.

«Ο σύζυγός μου μού έκανε ψεύτικη πρόταση γάμου για να μας προσφέρουν δωρεάν ποτά χθες το βράδυ 😂», έγραψε η Bumpas στο X.

My husband fake proposed to get us free drinks last night 😂 pic.twitter.com/KAopCjmsm3