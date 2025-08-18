Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσλαμβάνει ο Δήμος Αγίας Νάπας: Άνοιξαν 8 θέσεις εργασίας - Όλες οι πληροφορίες

 18.08.2025 - 15:39
Προσλαμβάνει ο Δήμος Αγίας Νάπας: Άνοιξαν 8 θέσεις εργασίας - Όλες οι πληροφορίες

Ο Δήμος Αγίας Νάπας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων.

Συγκεκριμένα αφορά τις πάρακάτω θέσεις:
 
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
Β) ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
Δ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ)
Ε) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζ) ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Η) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
 
Σύμφωνα με την ανάρτηση, λεπτομέρειες για την Μισθοδοτική Κλίμακα, τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύθηκαν στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 5772 ημερομηνίας 14.08.2025 και με αρ. Δημ. 1187 -1194.
 
Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου - Γραφείο Γραμματείας, 2ος όροφος, Οδός Αγίας Μαύρης 25 - 5330 Αγία Νάπα, ή / και στο τηλέφωνο 23-816305, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.aqianapa.orq.cy.
 
Πριν την συμπλήρωση του εντύπου αίτησης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Νάπας ή την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα προσόντα και την απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εξέτασης ύψους €50,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου - Γραμματεία, 2ος όροφος, Οδός Αγίας Μαύρης 25 - 5330 Αγία Νάπα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 05 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθορισμένους ανωτέρω.
 
Τα έγγραφα για την κάθε θέση:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ: https://bit.ly/4mKx9xg
ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: https://bit.ly/4oEMBwP
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ): https://bit.ly/3HC20NG
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ): https://bit.ly/470OQ7t
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: https://bit.ly/471Up5t
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ: https://bit.ly/4mMcMA0
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ: https://bit.ly/3USV565
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: https://bit.ly/4oLfSpO
 

