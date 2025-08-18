Προσλαμβάνει ο Δήμος Αγίας Νάπας: Άνοιξαν 8 θέσεις εργασίας - Όλες οι πληροφορίες

Β) ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Δ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ)

Ε) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ζ) ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Σύμφωνα με την ανάρτηση, λεπτομέρειες για την Μισθοδοτική Κλίμακα, τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύθηκαν στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 5772 ημερομηνίας 14.08.2025 και με αρ. Δημ. 1187 -1194.

http://www.aqianapa.orq.cy. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου - Γραφείο Γραμματείας, 2ος όροφος, Οδός Αγίας Μαύρης 25 - 5330 Αγία Νάπα, ή / και στο τηλέφωνο 23-816305, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Πριν την συμπλήρωση του εντύπου αίτησης της θέσης οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Νάπας ή την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα προσόντα και την απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εξέτασης ύψους €50,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.