Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για ένα concept που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν street food με χαρακτήρα, ποιότητα και δημιουργικότητα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του, το KaramΕΛΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει buzz, προσελκύοντας ένα κοινό που περίμενε με ανυπομονησία το επόμενο βήμα του επιχειρηματία.

View this post on Instagram A post shared by Efimerida Lemesos (@efimeridalemesos)

Το νέο μαγαζί θα το βρεις στην περιοχή της Σαριπόλου, απέναντι σχεδόν από την Per Metro Pizza. Ένα γωνιακό εστιατόριο, με το κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό και το πάτωμα σκακιέρα να ξεχωρίζει στο εσωτερικό.

View this post on Instagram A post shared by Karamελλα Street Food (@karamella.streetfood)

Ο χώρος ξεχωρίζει για τη φιλική, σύγχρονη προσέγγιση στο street food, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές γευστικές διαθέσεις — είτε πρόκειται για comfort αλμυρές προτάσεις είτε για γλυκές απολαύσεις που κλείνουν ιδανικά κάθε επίσκεψη.

View this post on Instagram A post shared by Karamελλα Street Food (@karamella.streetfood)

Παράλληλα, το KaramΕΛΑ Street Food φαίνεται πως έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον και πέρα από τα σύνορα της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το concept έχει μπει στο μικροσκόπιο της διεθνούς αγοράς, με συζητήσεις για μελλοντική επέκταση μέσω franchise. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πηγές από το περιβάλλον του χώρου τονίζουν ότι στόχος παραμένει η σταθερή ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα και τη γευστική εμπειρία. «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βλέπουμε το KaramΕΛΑ να εμπνέει ενδιαφέρον εντός και εκτός Κύπρου. Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιότητα, δημιουργικότητα και νέες γευστικές εμπειρίες, χτίζοντας σταθερά την παρουσία μας».

Μια νέα άφιξη που αξίζει να μπει στη λίστα σου — και σίγουρα μία από τις πιο συζητημένες προσθήκες στη σύγχρονη street food σκηνή της Λεμεσού.

Πηγή: checkincyprus