Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

 30.12.2025 - 17:57
Η γαστρονομική σκηνή της Λεμεσού υποδέχθηκε εδώ και μερικές ημέρες μια νέα άφιξη που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο λόγος για το KaramΕΛΑ Street Food, το νέο εγχείρημα του Πόλυς Πολυχρονίου, ο οποίος μετά την επιτυχημένη πορεία του Kanella Bar, επέστρεψε δυναμικά με ένα νέο εγχείρημα που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα concept που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν street food με χαρακτήρα, ποιότητα και δημιουργικότητα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του, το KaramΕΛΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει buzz, προσελκύοντας ένα κοινό που περίμενε με ανυπομονησία το επόμενο βήμα του επιχειρηματία.

 
 
 
Το νέο μαγαζί θα το βρεις στην περιοχή της Σαριπόλου, απέναντι σχεδόν από την Per Metro Pizza. Ένα γωνιακό εστιατόριο, με το κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό και το πάτωμα σκακιέρα να ξεχωρίζει στο εσωτερικό.

Ο χώρος ξεχωρίζει για τη φιλική, σύγχρονη προσέγγιση στο street food, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές γευστικές διαθέσεις — είτε πρόκειται για comfort αλμυρές προτάσεις είτε για γλυκές απολαύσεις που κλείνουν ιδανικά κάθε επίσκεψη.

Παράλληλα, το KaramΕΛΑ Street Food φαίνεται πως έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον και πέρα από τα σύνορα της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το concept έχει μπει στο μικροσκόπιο της διεθνούς αγοράς, με συζητήσεις για μελλοντική επέκταση μέσω franchise. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πηγές από το περιβάλλον του χώρου τονίζουν ότι στόχος παραμένει η σταθερή ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα και τη γευστική εμπειρία. «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βλέπουμε το KaramΕΛΑ να εμπνέει ενδιαφέρον εντός και εκτός Κύπρου. Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιότητα, δημιουργικότητα και νέες γευστικές εμπειρίες, χτίζοντας σταθερά την παρουσία μας».
Μια νέα άφιξη που αξίζει να μπει στη λίστα σου — και σίγουρα μία από τις πιο συζητημένες προσθήκες στη σύγχρονη street food σκηνή της Λεμεσού.

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

