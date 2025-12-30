Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Στη Λάρνακα άνοιξε τις πόρτες του ένα εντυπωσιακό νέο καφέ που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα του coffee-lovers κοινού: το Zya Café.

Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει premium specialty coffee με κομψή αισθητική και Instagram-ready design — ιδανικό για στιγμές καφέ, χαλάρωσης και φωτογραφικών αναμνήσεων στην καρδιά της πόλης.

Το Zya Café ξεχωρίζει για την χρυσή και royal blue διακόσμηση του, που δίνει έναν αέρα πολυτέλειας χωρίς να γίνεται υπερβολική, δημιουργώντας παράλληλα ένα φιλόξενο και «ζεστό» περιβάλλον για κάθε ώρα της ημέρας. Εδώ ο καφές δεν είναι απλώς ρόφημα — είναι εμπειρία: specialty espresso, creamy latte art και φροντισμένα ροφήματα συνοδεύονται από νόστιμες επιλογές και μικρά γλυκά, καθιστώντας τον χώρο ιδανικό για πρωινό ξεκίνημα, απογευματινό διάλειμμα ή ένα χαλαρό meeting με φίλους.

Το καφέ είναι “not just coffee”, όπως λένε και οι ίδιοι, με έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα της κάθε κούπας — από τον συνειδητοποιημένο espresso μέχρι τις πιο ιδιαίτερες επιλογές με latte art και τραγανά συνοδευτικά.