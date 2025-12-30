Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

 30.12.2025 - 18:14
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

Χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από σήμερα το βράδυ, ενώ το νησί θα επηρεάζεται από ένα σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Μην ξεχνάτε και την κίτρινη προειδοποίηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

Απόψε, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, παροδικά στα δυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και σταδιακά στο εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί σημαντικά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Τρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

 30.12.2025 - 17:57
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

 30.12.2025 - 18:28
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

  •  30.12.2025 - 17:23
Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

  •  30.12.2025 - 17:31
Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

  •  30.12.2025 - 18:28
Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  30.12.2025 - 18:54
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.12.2025 - 17:57
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

  •  30.12.2025 - 18:14
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα