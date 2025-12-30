Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

 30.12.2025 - 18:28
Σε σημερινή γραπτή του δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προειδοποιεί το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κύπρου ότι συγκεκριμένο άτομο που εμφανίζεται ως μέλος της ιεραρχίας δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία.

Όπως αποκαλύπτει, πρόκειται για εμφανιζόμενο κυρίως στην επαρχία Πάφου, αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης άτομο που εμφανίζεται ως «κληρικός Ειρηναίος». Το άτομο αυτό, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ανήκει, δεν υπάγεται και δεν αναγνωρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη και παράσταση του ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία της Κύπρου, ούτε με οποιαδήποτε άλλη ορθόδοξη εκκλησία, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Ως εκ τούτου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου καλεί τους πιστούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην παραπλανώνονται και να μην συμμετέχουν σε θρησκευτικές πράξεις ή συναθροίσεις που σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο.

Δείτε αυτούσια τη δήλωση

 

 

Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

 30.12.2025 - 18:14
Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

 30.12.2025 - 18:54
