Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

 30.12.2025 - 17:31
Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 19 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά απόπειρα φόνου και ληστεία, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, 2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε από 85χρονο, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, διερευνά η Αστυνομία, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από 85χρονο, μεταξύ των ωρών 17.00 και 18.20 στις 20/12, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

