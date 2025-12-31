Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδού αυτούσιο το διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό – Πότε τίθεται σε ισχύ και τι προνοεί

 31.12.2025 - 12:42
Ιδού αυτούσιο το διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό – Πότε τίθεται σε ισχύ και τι προνοεί

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το νέο διάταγμα για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από αύριο Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026.

Το διάταγμα θα ισχύει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός καθορίστηκε στα 1.088 ευρώ μετά από εξάμηνη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη και στα 979 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες εργοδότησης.

Αυτούσιο το Διάταγμα ΕΔΩ:

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματα του 2022 και 2025.

2. Η υποπαράγραφος (4) της παραγράφου 3 του βασικού διατάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «περί Κατωτάτων Μισθών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και αντικατάσταση με τη φράση «περί Κατωτάτων Μισθών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023».

3. Η παράγραφος 5 του βασικού διατάγματος καταργείται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«5. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στη Δημοκρατία καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε χίλια ογδόντα οκτώ (1.088) ευρώ για πλήρη απασχόληση:

Νοείται ότι, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που δύναται να καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2026 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθορίζεται σε εννιακόσια εβδομήντα εννέα (979) ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, με βάση Νομοθεσία, Διάταγμα, σύμβαση, έθιμο ή πρακτική:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση ο κατώτατος μηνιαίος μισθός προσαρμόζεται αναλόγως των ωρών εργασίας σε σχέση με το πλήρες ωράριο που αναφέρεται πιο πάνω.».

4. Το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 καταργείται.

5. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

