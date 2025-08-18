Κοινοτάρχης Τάλας: Δυσκολίες στο να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες - Τα προβλήματα που προκύπτουν

Ο κ. Κόννικος είχε κληθεί από το ΚΥΠΕ να απαντήσει σε κριτική που δέχεται από κατοίκους της περιοχής Μελισσόβουνου, μετά την την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή τους νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και επεκτάθηκε στην περιοχή Τσάδας και Κοίλης για το θέμα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι δύσκολο να δημιουργήσει αντιπυρικές από μόνο του.

Διαβεβαίωσε ότι θα μεριμνήσει «άμεσα για την καθαριότητα όλων των οικοπέδων της κοινότητας».

Επεσήμανε ωστόσο, πως πρόκειται για μεγάλο αριθμό οικοπέδων που είναι δύσκολο να καθαριστούν όλα από το ΚΣ. Σε κάποιες περιπτώσεις εξήγησε «κάποιοι αγόρασαν οικόπεδα, ενώ η κοινοτική αρχή δεν γνωρίζει τους ιδιοκτήτες τους».

Υπάρχει είπε, νομοθεσία αλλά όταν ένας ιδιοκτήτης δεν έχει επαφή με την κοινότητα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα.

Αναφέρθηκε ακολούθως και στο δύσβατο της περιοχής σε κάποια σημεία που δεν μπορούν να γίνουν αντιπυρικές ζώνες.

Καταφέραμε ωστόσο την φωτιά της Κυριακής να την περιορίσουμε στον προφήτη Ηλία και να μην πάει στο Μελισσόβουνο που υπάρχουν πολλές κατοικίες, ανέφερε καταληκτικά.