Το ποτό που βλάπτει το ανοσοποιητικό όσο το κάπνισμα

Η ομάδας της δρος Ελίσα Έπελ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο μελέτησε την επίδραση της ζάχαρης στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε μια μελέτη που δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2014 συμπεραίνει ότι το μήκος των τελομερών του DNA στα ανθρώπινα ανοσοποιητικά κύτταρα είναι μικρότερο στα άτομα που πίνουν καθημερινά αναψυκτικά.

Τα τελομερή του DNA είναι κάτι σαν το πλαστικό άκρο ενός κορδονιού που το εμποδίζει να ξηλωθεί. Τα κοντά τελομερή σχετίζονται με τη γήρανση των κυττάρων και ιδιαίτερα των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Έτσι, όσο πιο μικρά είναι τα τελομερή τόσο πιο «γηρασμένα» γίνονται τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο και μειώνεται το προσδόκιμο ζωής.

Πηγή: ygeiamou.gr