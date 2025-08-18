Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τ/κ ΜΜΕ: Στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου η Ολγκίν - Πότε θα συναντηθεί με Τατάρ

 18.08.2025 - 15:56
Τ/κ ΜΜΕ: Στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου η Ολγκίν - Πότε θα συναντηθεί με Τατάρ

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ θα δει στα κατεχόμενα την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, η οποία επικαλείται πηγές της «προεδρίας».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η κ. Ολγκίν θα έρθει στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα προστίθεται ότι η τ/κ πλευρά έχει δώσει την έγκρισή της για τον διορισμό του Σενεγαλέζου, Khassim Diagne στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρου και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνεται, ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον διορισμό του Diagne. Επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ΣΑ και την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ αναμένεται να φτάσει στο νησί πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ την επομένη, 2 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

