Τέλος το net metering από το 2026 – Σε ισχύ το net billing για νέα φωτοβολταϊκά - Τι αλλάζει

Η ΑΗΚ ανακοίνωσε ότι από το νέο έτος θα υπογράφει συμβάσεις αποκλειστικά για Συμψηφισμό Λογαριασμών και Εικονικό Συμψηφισμό (net billing), οι οποίες θα αφορούν αιτήσεις που θα υποβάλλονται από 1.1.2026 και μετά.

Σύμφωνα με στοιχεία του «Φιλελεύθερου», περίπου 81.000 νοικοκυριά διαθέτουν ήδη φωτοβολταϊκά, ενώ εκκρεμούν άλλες 4.000 αιτήσεις, καθώς πολλοί έσπευσαν να προλάβουν την προθεσμία. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών ΑΠΕ, Φάνος Καραντώνης, διαβεβαιώνει ότι «δεν επηρεάζονται καθόλου τα υποστατικά που έχουν ήδη συμβάσεις net metering, καθώς αυτές έχουν διάρκεια 15 ετών».

Με το νέο σύστημα net billing, σε περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια υπερβαίνει την κατανάλωση, ο καταναλωτής θα πιστώνεται χρηματικά για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης. Όπως αναφέρει η ΑΗΚ, πρόκειται για «συμψηφισμό της εισαγόμενης και της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο κ. Καραντώνης σημειώνει ότι η κατάργηση του net metering ήταν αναμενόμενη, καθώς «στρέβλωνε το σύστημα», ενώ το νέο καθεστώς θεωρείται δικαιότερο, αφού όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά θα καταβάλλουν πλέον το μερίδιο που τους αναλογεί για το δίκτυο και τις υπηρεσίες συστήματος.

Δείτε το ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Νεοκλή Νεοκλέους.