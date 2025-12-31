2026... ευχές από το Themaonline: Καλή Χρονιά & Χρόνια Πολλά! 

Ecommbx
 31.12.2025 - 23:59
Με την έλευση του νέου χρόνου, η Διεύθυνση και η Δημοσιογραφική Ομάδα του Themaonline σάς εύχονται ολόψυχα υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και πολλές όμορφες στιγμές σε εσάς και τους ανθρώπους σας.

Το 2026 μάς βρίσκει πιο ώριμους, πιο δυνατούς και –πάνω απ’ όλα– πιο αποφασισμένους να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά:
να σας ενημερώνουμε έγκαιρα, αξιόπιστα και ουσιαστικά, με σεβασμό στον αναγνώστη και πίστη στη δύναμη της σωστής δημοσιογραφίας.

Τη νέα χρονιά, το Themaonline έρχεται με ακόμη περισσότερες αποκλειστικές ειδήσειςαποκαλύψεις που κάνουν τη διαφορά, ρεπορτάζ με βάθος, ανθρώπινες ιστορίες που αξίζει να ακουστούν, αλλά και –γιατί όχι– ευχάριστες ειδήσεις που όλοι έχουμε ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την καθημερινή σας παρουσία. Εσείς είστε ο λόγος που συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και ανεβάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

Καλή χρονιά με αλήθεια, φως, θετικές εξελίξεις και πολλές ειδήσεις… που αξίζει να διαβάζονται.
Χρόνια πολλά σε όλους! 

