Ανασκόπηση 2025: Χρονιά επενδύσεων και εξαγορών στην Κύπρο – Από τράπεζες σε… ασφαλιστικές και ξενοδοχεία

Υπήρξαν επίσης σημαντικές εξαγορές εταιρικών μονάδων που ενισχύουν το περιβάλλον επαγγελματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Νέες αφίξεις είχαμε και στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ.

To ThemaOnline μάζεψε τα πιο σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα του 2025.

Εξαγορά Ελληνικής Τράπεζας από τον Όμιλο Eurobank και η «γέννηση» της Eurobank Limited

Τον Φεβρουάριο η Eurobank αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα. Απόκτησε επιπλέον 37.5% ποσοστό των μετοχών φτάνοντας συνολικά στο 93.47% και υπέβαλε προσφορά εξαγοράς προς τους υπόλοιπους μετόχους. Στις 28 Μαρτίου 2025 υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις για συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Cyprus. Στις 11 Ιουνίου ο Όμιλος Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικής. Από την 1η Σεπτεμβρίου τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή η συγχώνευση Ελληνικής Τράπεζας (Hellenic Bank) με Eurobank Cyprus και η ονομασία της νέας τράπεζας σε Eurobank Limited.

Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο

Τον Απρίλιο 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της CNP Cyprus Insurance Holdings (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την CNP Cyprialife) από την Ελληνική Τράπεζα, με αντάλλαγμα €182 εκατ.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει με συμφωνία πώλησης-αγοράς το 2024, αλλά η τελική ολοκλήρωση έγινε στην 16η Απριλίου 2025, αφού εξασφαλίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Στις 10 Οκτωβρίου 2025, ανακοινώθηκε από την Eurobank Limited ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank, με τη μεταβίβαση του συνόλου των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life Insurance Company Limited και της Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ προς την ERB Cyprialife Limited και την ERB Asfalistiki Limited αντίστοιχα.

Με τη συγχώνευση αυτή δημιουργήθηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο.

Εξαγορά AstroBank από την Alpha Bank – Δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στο νησί

Στις 24 Ιουνίου έπεσαν οι υπογραφές της συμφωνίας για πώληση κατ’ ουσία του συνόλου των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της AstroBank, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς του προσωπικού της, στην Alpha Bank Κύπρου

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί από τις 27 Φεβρουαρίου 2025 με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται στα 205 εκατ. ευρώ.

H Prime Ασφαλιστική έγινε GRAWE Cyprus

Όπως ανακοινώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025, μετά από 26 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά και με ξεκάθαρη δέσμευση στη στρατηγική ανάπτυξη, η Prime Insurance εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο με την επίσημη παρουσίαση της νέας της επωνυμίας: Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd.

Η εταιρεία διατηρεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της, ενώ εξελίσσεται υπό την ομπρέλα ενός από τους πιο ιστορικούς και αξιόπιστους ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης

Η Baker Tilly South East Europe εντάχθηκε στον όμιλο MHA

Η MHA (μέλος της Baker Tilly International στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με την Baker Tilly South East Europe (BTSEE), σε συμφωνία ύψους €24 εκατομμυρίων.

Η MHA, η οποία διαθέτει 23 γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τις Νήσους Κέιμαν, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για συγχώνευση, ήδη από τις 7 Μαΐου 2025, μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Baker Tilly South East Europe, αποτελεί κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών με 12 συνεταίρους και περισσότερους από 400 επαγγελματίες, διατηρώντας παρουσία σε επτά γραφεία στην Κύπρο, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στην πώληση του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε στις 11 Απριλίου 2025 ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («Τράπεζα Κύπρου») για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Συναλλαγή»).

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε €29,5 εκατομμύρια.

Νέα ξενοδοχεία

Amyth of Nicosia

Άνοιξε τις πόρτες του Μάρτιο 2025. Πρόκειται για ένα boutique-hotel μέσα στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, σε παλιό κτήριο με ιστορία, ανακαινισμένο με έμφαση στην παράδοση και μοντέρνο design.

Το ξενοδοχείο ανήκει στον Όμιλο Thanos Hotels & Resorts και αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της Κύπρου ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την αυθεντική κυπριακή κουλτούρα και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας.

Paphos Hills Resort

Τον Ιούνιο του 2025 άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Brown Hotels στην Κύπρο, με την ονομασία Paphos Hills Resort.

Είναι 4 αστέρων με δυναμικότητα 87 πολυτελών δωματίων/σουίτες. Το Paphos Hills βρίσκεται στη Γεροσκήπου και θα λειτουργεί μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου.

The Landmark Nicosia (Marriott Autograph Collection)

Πρόκειται για την ανακαίνιση / μετατροπή του παλιού Hilton Cyprus. Ένα νέο σημείο αναφοράς που προσγειώθηκε στην καρδιά της Λευκωσίας. Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, μέλος του χαρτοφυλακίου της Marriott Bonvoy, άνοιξε τις πόρτες του στις 2 Δεκεμβρίου.

Μέσα στα 265 δωμάτια και τις 18 σουίτες του νέου ξενοδοχείου οι επισκέπτες προσκαλούνται να βιώσουν μία νέα εμπειρία φιλοξενίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για ανέγερση νέων κτηρίων.

Limassol Greens

Το Limassol Greens ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2025 την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου γκολφ 18 οπών, το οποίο σχεδιάστηκε από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ Cabell B. Robinson.

Το νέο γήπεδο βρίσκεται στο επίκεντρο της συνολικής ανάπτυξης του Limassol Greens και προσφέρει μια εμπειρία γκολφ υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει στρατηγικό παιχνίδι με τη φυσική ομορφιά του τοπίου.