Έθιμα Πρωτοχρονιάς ανά τον κόσμο: Φακές που φέρνουν λεφτά και...κατσαρόλες με κακά πνεύματα

Φιλιππίνες

Η φασαρία είναι ο στόχος των κατοίκων στη Μανίλα, όπου μαζεύονται οι ντόπιοι και χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια, προκειμένου να… διώξουν τα κακά πνεύματα.

Οι Φιλιππινέζοι θεωρούν πως αν περιτριγυρίζονται από στρογγυλά αντικείμενα τότε το νέο έτος τους θα είναι γεμάτο πλούτο και ευημερία. Από νομίσματα μέχρι και σταφύλια, κάθε στρογγυλό αντικείμενο αντιπροσωπεύει τον πλούτο και την επιτυχία, και φυσικά είναι απαραίτητο να το έχουν δίπλα τους κατά την αλλαγή του χρόνου.

Βραζιλία

Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια δημοφιλή θεά στους μύθους τους, την Iemanja, η οποία ελέγχει τη θάλασσα και της αρέσουν τα δώρα. Γι’ αυτό και την Πρωτοχρονιά ή την παραμονή της πετούν λουλούδια στη θάλασσα, ελπίζοντας να μην τα στείλει πίσω.

Χιλή

Για να έχουν μια χρονιά γεμάτη δουλειά και λεφτά, οι Χιλιανοί τρώνε μια κουταλιά φακές, ενώ για να διώξουν την κακή ενέργεια, επίσης, σκουπίζουν το σπίτι, διώχνοντας τα σκουπίδια προς τα έξω.

Κολομβία

Για να εξασφαλίσουν ότι τη χρονιά που μπαίνει θα κάνουν ταξίδια, παίρνουν την (άδεια) βαλίτσα τους και τρέχουν γύρω από το τετράγωνο όσο πιο γρήγορα μπορούν.

Ισημερινός

Μια περίεργη παράδοση διαιωνίζεται στον Ισημερινό την Πρωτοχρονιά: φτιάχνουν κούκλες που μοιάζουν με σκιάχτρα και τις καίνε για να δείξουν ότι αποχωρίζονται τον παλιό χρόνο και τις κακές στιγμές και καλωσορίζουν τον καινούργιο.

Εσθονία

Αν λατρεύετε το φαγητό, φροντίστε να περάσετε οπωσδήποτε μια Πρωτοχρονιά της ζωής σας στην Εσθονία. Εκεί, εθιμοτυπικά, τρώνε 7 φορές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς το κάθε γεύμα χαρίζει έξτρα δύναμη για τη νέα χρονιά.

Φινλανδία

Ένα περίεργο έθιμο χαρακτηρίζει τους Φινλανδούς, οι οποίοι λιώνουν μεταλλικά αντικείμενα κι έπειτα τα αδειάζουν σε έναν κουβά με κρύο νερό με πολλή προσοχή, έτσι ώστε και να μην τραυματιστούν και να μην προκαλέσουν κακοτυχία. Το μέταλλο κρυώνει αμέσως και παίρνει διάφορα σχήματα, τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύουν ως σημάδια για τη νέα χρονιά.

Δανία

Στην Κοπεγχάγη, οι ντόπιοι ανεβαίνουν σε καρέκλες και πηδούν όλοι μαζί, διώχνοντας τα κακά πνεύματα του παλιού χρόνου μπαίνοντας δυναμικά στον νέο.

Τσεχία

Στην Τσεχία, οι άνθρωποι προβλέπουν τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους με τη βοήθεια ενός μήλου. Σε κάθε σπίτι, μετά την αλλαγή του χρόνου κόβουν ένα μήλο στην μέση, και ανάλογα με το σχήμα που θα έχει το εσωτερικό του καταλαβαίνουν πως θα πάει η χρονιά τους.

Όσο περίεργο κι αν μας ακούγεται, στην Τσεχία υποστηρίζουν πως αν στο εσωτερικό του μήλου σχηματίζεται ένας σταυρός, κάποιος από τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας θα αρρωστήσει, ενώ αν σχηματίζεται ένα αστέρι, προμηνύεται υγεία και ευτυχία για όλους.

Σκωτία

Αν είσαι μελαχρινός κι έχεις στο ...δισάκι σου ως δώρα νομίσματα (ή ένα κομμάτι μαύρο κάρβουνο κατά μια άλλη εκδοχή), ψωμί (συνήθως με σταφίδες) και ...φυσικά ουίσκι, τότε είσαι σίγουρα ευπρόσδεκτος να κάνεις ποδαρικό για το νέο έτος σ' ένα σκωτσέζικο νοικοκυριό.

Η παράδοση θέλει τους Σκωτσέζους να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο ποιος θα περάσει το κατώφλι τους πρώτος μετά την αλλαγή του έτους και πιστεύουν πως ένα άτομο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι οιωνός καλής τύχης.

Λευκορωσία

Στην παραδοσιακή γιορτή της Kaliady, οι ανύπαντρες γυναίκες παίζουν παιχνίδια για να προβλέψουν ποια θα παντρευτεί τη νέα χρονιά. Σε ένα από αυτά τα παιχνίδια, ένας σωρός από καλαμπόκι τοποθετείται μπροστά από κάθε γυναίκα και ένας κόκορας αφήνεται να επιλέξει σε ποιον σωρό θα πάει. Όποια κοπέλα δεχθεί πρώτη την “επίσκεψη” του κόκορα, θα είναι και η πρώτη που θα παντρευτεί.

Ιαπωνία

Το πραγματικό και Πρωτοχρονιάτικο έθιμο της Ιαπωνίας αφορά 108 δαχτυλίδια. Πιο συγκεκριμένα, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς μπορείς να ακούσεις τον ήχο από 108 καμπάνες στους δρόμους.

Πρόκειται για μία βουδιστική παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος ήχος διώχνει τις αμαρτίες των ανθρώπων και φέρνει στην θέση τους καλοτυχία. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα πιστεύουν οι Ιάπωνες όσα άτομα υποδεχτούν το νέο έτος χαμογελώντας ή γελώντας θα έχουν καλή τύχη.