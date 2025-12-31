«Άη Βασίλη Βασιλιά, δείξε μου τζιαι εμέ….» - Τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς στην Κύπρο

Πάρτι, ποτό, οικογένεια, φίλοι και φυσικά φαγητό, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς.

Έθιμα Πρωτοχρονιάς

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα παιδιά με αγωνία περιμένουν τον Άγιο Βασίλη να έρθει για να φέρει τα δώρα τους , τα οποία θα τα αφήσει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ φεύγοντας θα αφήσει ψίχουλα από τα μπισκοτάκια που του ετοίμασαν, σύμφωνα με την παράδοση.

Επίσης την παραμονή οι νοικοκυρές φιάχνουν τη βασιλόπιτα και βάζουν μέσα νόμισμα για τον τυχερό της χρονιάς. Οποιος έβρισκε το νόμισμα κατά την κοπή της βασιλόπιτας αναδείκνυόταν ώς ο τυχερό της χρονιάς. Βέβαια πλεόν μπορεί κανείς να βρει και να αγοράσει έτοιμη την βασιλόπιτα σε ζαχαροπλαστεία και φούρνους.

Το έθιμο με την ελιά... και την αγάπη

Κατά τον εσπερινό όλα τα μέλη της οικογένειας, όπως ήταν η παλαιά βυζαντινή συνήθεια, προσπαθούν με την εμπυροσκοπία να διαγνώσουν αν τους αγαπούν πολύ αγαπητά τους πρόσωπα. Γι’ αυτό το σκοπό κόβουν χλωρή ελιά μόλις κτυπήσει η καμπάνα της εκκλησίας, για τον εσπερινό, και παίρνουν φύλλα, που τα ρίπτουν πάνω στη φωτιά επικαλούμενοι τον άγιο Βασίλειο να τους φανερώσει αν τους αγαπά το πρόσωπο που θέλουν, λέγοντας:

«Άη Βασίλη βασιλιά που περπατάς τζ’αί καλαντάς δείξε τζ’αί φανέρωσε αν μ' αγαπά ο (η) τάδε»

Αυτό το έθιμο πλέον γίνεται στο σπίτι, όπου στο τζάκι του σπιτιού ρίχνεις φύλλα ελιάς λέγοντας τα πιο πάνω λόγια . Κατα την παράδοση στην περίπτωση που το φύλλο ελιάς τιναχτεί-αναπηδήσει μέσα από τη φωτιά σημαίνει ότι το άτομο που σκέφτηκες σε αγαπάει.

Κοπή πίττας

Την ίδια μέρα της πρωτοχρονιάς γινόταν η κοπή της βασιλόπιτας. Παραδοσιακά η κοπή της πίτας γίνεται από τον νοικοκύρη του σπιτιού (τον παππού ή τον πατέρα), ο οποίος, πριν την κόψει, τη στριφογυρίζει τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια τη σταυρώνει τρεις φορές με το μαχαίρι και αρχίζει να κόβει τα κομμάτια με τη σειρά: Το πρώτο κομμάτι του Χριστού, το δεύτερο της Παναγίας, το τρίτο του Αϊ-Βασίλη, το τέταρτο του σπιτιού, το πέμπτο του νοικοκύρη, το έκτο της νοικοκυράς και ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κατά φθίνουσα σειρά ηλικίας, έστω και αν δεν είναι παρόντα.

Το κόψιμο της βασιλόπιτας στην Κύπρο αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία.

Ποδαρικό

Σ’ όλη την Κύπρο, προσέχαν από παλιά πολύ το ποδαρικό, δηλ. ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι κατά την Πρωτοχρονιά, καθώς αυτό θα σήμαινει καλοτυχία ή κακοτυχία.

Όποιος μπει πρώτος, πρέπει να μπει με το δεξί του πόδι.