Οι πρώτες στιγμές του σεισμού στην Τουρκία - Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος - Δείτε βίντεο

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν στην περιοχή της Σηλυβρίας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό του βάθος ήταν 6,92 χιλιόμετρα, σημείωσε η AFAD. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού. Η AFAD προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα είναι επίσημη αργία στην Τουρκία.

Ο σεισμός ήταν ισχυρός και δημιουργήθηκε πανικός. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όσοι ήταν μέσα σε κτίρια προσπαθούσαν να βγουν έξω ή να προστατευθούν με κάποιο τρόπο και όσοι περπατούσαν στο δρόμο άρχισαν να τρέχουν.

Σε πολλά βίντεο έχουν καταγραφεί στιγμές μέσα από σπίτια αλλά και μαγαζιά.

The Sea of Marmara during the 6.2 magnitude earthquake in Istanbul, Turkey moments ago 🇹🇷 https://t.co/VlAZZOBARc pic.twitter.com/EoAj8UB5Ea