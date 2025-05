Έλον Μασκ κατά Ντόναλντ Τραμπ: Απογοητεύτηκα με το νομοσχέδιό του για τις δαπάνες, υπονομεύει την αποστολή του DOGE

«Ειλικρινά, απογοητεύτηκα όταν είδα το τεράστιο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο όχι μόνο αυξάνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, αλλά και υπονομεύει το έργο που επιτελεί η ομάδα DOGE», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος στο «CBS Sunday Morning». «Πιστεύω ότι ένα νομοσχέδιο μπορεί να είναι μεγάλο ή μπορεί να είναι όμορφο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και τα δύο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για ένα «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» που περιλαμβάνει περικοπές φόρων ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων και μεγάλη ενίσχυση του αμερικανικού στρατού και των δαπανών για την εθνική ασφάλεια. Η επιπλέον χρηματοδότηση θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από την αναμόρφωση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων υγείας και διατροφής και τις περικοπές στα προγράμματα ενέργειας. Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι το νομοσχέδιο θα προσθέσει άλλα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στο έλλειμμα. Πέρασε με μικρή πλειοψηφία από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και τώρα κατευθύνεται προς τη Γερουσία, όπου πιθανότατα θα υποστεί πολλές αλλαγές.

Elon Musk Disappointed With Trump’s Big Beautiful Bill



Says Bill Increases Deficit Undermines DOGE Efforts



Criticizes $3.8 Trillion Package For Tax Cuts, Border Spending



Believes Bill Can’t Be Big And Beautiful



Voiced Concerns On CBS Sunday Morning pic.twitter.com/Ipd6LGWWfp