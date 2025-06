Δεν είσαι παρανοϊκός όταν ΟΝΤΩΣ σε κυνηγούν  

Η πρώτη όταν παύθηκε από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή. Τότε Ανώτατο, ΓΕ, ΒΓΕ, Προεδρικό και ΔΗΣΥ αποφάνθηκαν ότι για όλα τα δεινά της χώρας έφταιγε ίσως ο μοναδικός δημόσιος υπάλληλος που actually έκανε δουλειά. Σήμερα οι ίδιοι πάνω κάτω συν την Αστυνομία βάλθηκαν να μας πείσουν ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι πρακτικά η “17 Νοέμβρη των θεσμών”, ένας τρομοκράτης που τοποθετεί βόμβες στα θεμέλια των θεσμών απειλώντας να τινάξει στον αέρα ολόκληρο το οικοδόμημα της ΚΔ - που ειρωνικά αποδομείται σταθερά και μεθοδικά από ιδρύσεώς της.

Ναι, συμφωνώ πως η καταγγελία Οδυσσέα περί ύφανσης συνωμοσίας Προεδρικού. Αναστασιάδη, Γενικού Εισαγγελέα και των 8 δικαστών του Ανώτατου με στόχο την παύση του με πηγές trust me bro ακούγεται σαν ακόμα μία τσιόφτα (λατρεύω αυτή τη λέξη) ούτε καλύτερη, ούτε χειρότερη από τις μυριάδες παρόμοιες, τραβηγμένες και αστήρικτες, που ακούμε διαχρονικά από δημόσια πρόσωπα. Κανένα όμως από αυτά δεν σύρθηκε στα αστυνομικά τμήματα με γελοίες κατηγορίες όπως η “καταφρόνηση δικαστηρίου”, νόμος που χρονολογείται από το 1960 και που έπρεπε να μείνει εκεί. Πριν από λίγες μέρες είχαμε διπλό χτύπημα από τον Don’t Do It Φαίδωνα της καρδιάς μας ο οποίος ανάμεσα στο άδειασμα κάδων και το μπάζωμα του Δημοτικού Κήπου βρήκε χρόνο να ερευνήσει και να αποφανθεί ότι α) κάποιες forex του νησιού έχουν πολλούς πελάτες στη Λατινική Αμερική ergo είναι λογιστές των καρτέλ και β) κάποια online προγράμματα πανεπιστημίων είναι μούφα. Για να είμαστε δίκαιοι ο Φαίδωνας κλήθηκε από την Αστυνομία να καταθέσει στοιχεία(;) όμως ξαναβγήκε και έκραξε την Αστυνομία ότι τον έδωσε στεγνά στα καρτέλ και κινδυνεύει η ζωή του (εκτός από το Narcos είδε και το Sicario) και είπε στον Αρχηγό ότι θα πάει να καταθέσει σε τόπο και χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος γιατί... fuck you, that’s why.

Η αλήθεια είναι πως κάπως έτσι αντιμετωπίζονται οι κάθε λογής τσιόφτες που εκτοξεύουν δημόσια πρόσωπα επειδή μπορούν - στην καλύτερη περίπτωση να ξεκινήσει κάποια έρευνα για το αντικείμενο της καταγγελίας. Στην περίπτωση του Οδυσσέα όχι μόνο αγνοήθηκε το περιεχόμενο της καταγγελίας του αλλά κινδυνεύει ο ίδιος να καθίσει στο σκαμνί βάσει ενός απαρχαιωμένου νόμου του ‘60 που ανάθεμα κι αν έχει ποτέ καταδικαστεί κάποιος για χάρη του. ‘Ενα είναι σίγουρο. Όταν αυτή η Αστυνομία δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο για κάποια υπόθεση τότε υπάρχει κάτι σάπιο στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας. Μιλάμε άλλωστε για μια Αστυνομία που ενώ δείχνει μια αξιοζήλευτη ανοχή σε εγκλήματα μίσους, υπόκοσμο, χουλιγκανισμό, ακροδεξιούς τραμπούκους κλπ, επιδεικνύει μηδενική σε δημοσιογράφους που σηκώνουν αντιομοσπονδιακά ή σε δηλώσεις του (πολιτικού πλέον) Οδυσσέα που θα μπορούσαν απλά να αγνοηθούν όπως έπρατταν μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα σπαταλάει πολύτιμες εργατοώρες καλώντας δημοσιογράφους στα τμήματα για να... πιστοποιήσουν ότι είναι οι ίδιοι στις εκπομπές τους όπου εμφανίστηκε ο Οδυσσέας και αν όντως είπε αυτά που είδαν και άκουσαν χιλιάδες τηλεθεατές να λέει. No shit Sherlock!

Και μέσα σε όλη αυτή τη σκατοθύελλα, σ’ αυτό το αστυνομικο-πολιτικό θέατρο του παραλόγου που ζούμε, Αστυνομία, Γενικός Εισαγγελέας και Προεδρικό επιχειρούν και πάλι να μας πείσουν (με τη γνώριμη μέθοδο του gaslighting) ότι η δίωξη του Οδυσσέα και οι μαζικές ανακρίσεις δημοσιογράφων γίνονται για το... καλό της Δημοκρατίας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προς υπεράσπιση των θεσμών και όχι για να περάσουν ένα σύντομο αλλά ηχηρό μήνυμα: ο Οδυσσέας να προσέχει τι λέει και οι δημοσιογράφοι να προσέχουν που τα λέει.

Ναι, σίγουρα. Για προσπαθήστε ξανά, αυτή τη φορά σαν να το πιστεύετε.