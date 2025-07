Νέο μενού λανσάρουν τα PAUL - Μια ξεχωριστή εμπειρία, που ξεπερνά τη γεύση - Δείτε φωτογραφίες

Με έμπνευση από τη γαλλική φιλοσοφία και σχεδιασμένο για τον τρόπο ζωής της Κύπρου, το νέο μενού προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, που ξεπερνά τη γεύση.

Τι είναι το Art de Vivre;

Η τέχνη του να ζεις καλά, το περίφημο Art de Vivre, είναι βαθιά ριζωμένη στη γαλλική κουλτούρα και εκφράζει μια φιλοσοφία ζωής που τιμά τις απλές απολαύσεις, τις κομψές στιγμές και τη χαρά της καθημερινότητας. Από ένα εκλεκτό γεύμα και ένα αρωματικό καφέ, μέχρι τις ανθρώπινες επαφές και την αισθητική του χώρου, κάθε εμπειρία στα PAUL είναι μια υπενθύμιση να ζεις με ποιότητα, φροντίδα και αυθεντικότητα, όπως αξίζει κάθε μέρα της ζωής μας!

Νέες γεύσεις brunch

Ποιες είναι όμως οι νέες γεύσεις που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες των PAUL σε καταστήματα, take away και delivery; Πολλές, διαφορετικές, και κάποιες από αυτές… κυπριακές! Στο brunch, τα Prosciutto & ricotta pancakes παντρεύουν ρικότα, αρωματικά Προβηγκίας και προσούτο με ρόδι και κρέμα βαλσάμικο, ενώ τα Halloumi & egg pancakes προσφέρουν κυπριακή αυθεντικότητα με λούντζα, χαλλούμι, τηγανητό αυγό, ρόκα και φρέσκα αρωματικά.

Για τους λάτρεις του γλυκού, τα Strawberry pancakes ξεχωρίζουν με τη ζεστή μαρμελάδα φράουλας και τη βελούδινη κρέμα ρικότας, ενώ το Pistachio surprise Frenchie αποκαλύπτει μια πλούσια και αρωματική γέμιση φιστικιού Αιγίνης. Το Cinnamon French toast, συμπληρώνει ένα φανταστικό σετ νέων γεύσεων με καραμελωμένη μπανάνα, σιρόπι σφενδάμου και τυρί κρέμα.

Signature bowls

Πρωταγωνιστής του νέου μενού είναι η ολοκαίνουργια κατηγορία Signature Bowls, τα οποία προσφέρουν ισορροπία, φρεσκάδα και θρεπτική αξία. Τα νέα bowl της κατηγορίας “Eat Well” (Veggie quinoa, Smoked salmon, Grilled prawns, Grilled salmon) είναι μοναδικές γευστικές συνθέσεις, σχεδιασμένες για να προσφέρουν απόλαυση χωρίς ενοχές, με υλικά που συνδυάζονται αρμονικά και ικανοποιούν τόσο τον ουρανίσκο όσο και το σώμα. Επιπλέον, νέες, χορταστικές επιλογές όπως το Steak & eggs και το Chicken & rice βάζουν τις δικές τους πινελιές στο Art de Vivre!

Burgers and Fresh pasta

Με την επίβλεψη των καταξιωμένων σεφ των PAUL, οι γευστικές εκπλήξεις συνεχίζονται. Η κατηγορία των burgers εμπλουτίζεται με νέες, street-style προτάσεις που διατηρούν τη γαλλική φινέτσα. Η γευστική εμπειρία απογειώνεται με burgers από εκλεκτό Black Angus μοσχάρι, ανάμεσά τους και δύο νέες επιλογές smashed burger: το κλασικό cheeseburger και η πιο ιδιαίτερη εκδοχή του μέσα σε χειροποίητο croissant.

Και φυσικά, όσον αφορά την pasta, στα PAUL, κάθε πιάτο ξεκινά με φρέσκα ζυμαρικά, ζυμωμένα με προσοχή και φροντίδα. Οι αυθεντικές συνταγές και τα αγνά υλικά δημιουργούν ζυμαρικά με πλούσια υφή και γεύση, που ξεχωρίζουν από την πρώτη πιρουνιά. Η νέα μας πρόταση; Prawn linguine με γαρίδες, ντοματίνια, σκόρδο και λικέρ Pernod σε ένα θεσπέσιο συνδυασμό!

Κυρίως πιάτα

Φέτος, τα κυρίως πιάτα του PAUL έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές, σχεδιασμένες για να καλύψουν κάθε γευστική προτίμηση. Από εκλεκτά ribeye και χοιρινά φιλετάκια μέχρι πιο ελαφριές, ισορροπημένες συνθέσεις με σολομό και κοτόπουλο, κάθε πρόταση τιμά την ποιότητα και τη φρεσκάδα των υλικών. Ξεχωρίζει η νέα χορτοφαγική επιλογή cauliflower steak με κουνουπίδι, που εντυπωσιάζει με τη γευστική της δύναμη και την απόλυτα comfort υφή της.

All-time PAUL Classics

Φυσικά, η καρδιά του PAUL χτυπά πάντα στον ρυθμό της αυθεντικής γαλλικής αρτοπαρασκευής — κάτι που αποτυπώνεται σε κάθε σημείο του μενού. Φρέσκο, παραδοσιακό ψωμί με προζύμι, ζυμωμένο καθημερινά στο χέρι, γεμίζει τις βιτρίνες με αρώματα και γεύση αυθεντικής ποιότητας. Από τραγανές μπαγκέτες και ψωμί με προζύμι, κάθε καρβέλι φέρει τη διαχρονική υπογραφή PAUL. Δίπλα στο φρεσκοψημένο ψωμί, πρωταγωνιστούν αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα που συνοδεύουν ιδανικά έναν αρωματικό καφέ.

Το κεφάλαιο «επιδόρπιο» εμπλουτίζεται φέτος με νέες dine-in δημιουργίες που υπόσχονται να γίνουν τα επόμενα αγαπημένα: το κρεμώδες Basque cheesecake, το παραδοσιακό Rum baba με ρούμι και σαντιγί, και το πλούσιο, αρωματικό Apple crumble. Επιδόρπια που ανεβάζουν την εμπειρία PAUL ακόμη πιο ψηλά — μετατρέποντας κάθε γεύμα σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Ζήσε την ανανεωμένη εμπειρία PAUL με το νέο, φρέσκο μενού!

Η κομψότητα και η διαχρονικότητα της γαλλικής ταυτότητας του PAUL αποτυπώνονται στο νέο μενού. Εμπνευσμένο από τη μορφή και το αίσθημα της εφημερίδας, το μενού προσφέρει μια παιχνιδιάρικη και νεανική πινελιά που σε προσκαλεί να το ξεφυλλίσεις.

Ζήσε την εμπειρία του Art of Living στα PAUL. Το νέο μενού είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα, για dine-in, take away και delivery.

