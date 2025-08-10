Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

Σήμερα 10 Αυγούστου 2025 γιορτάζουν οι Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων, Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ.

Ορθόδοξος Συναξαριστής: Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος, Άγιος Ήρων ο φιλόσοφος, Άγιοι Έξι Μάρτυρες οι εν Βιζύη, Αγία Αγαθονίκη η Παρθενομάρτυς η εν Καρχηδόνι, Άγιος Λαυρέντιος της Καλούγας

Γεννήσεις σαν σήμερα 10 Αυγούστου

787 - Αλβουμάσαρ, Πέρσης αστρολόγος

1296 - Ιωάννης, βασιλιάς της Βοημίας

1486 - Γουλιέλμος Θ΄, μαρκήσιος του Μομφερράτου

1507 - Ζακ Αρκαντέλτ, Φλαμανδός συνθέτης

1520 - Μαγδαληνή της Γαλλίας (1520-1537), βασίλισσα της Σκωτίας

1528 - Έρικ Β΄ του Κάλενμπεργκ, δούκας του Μπράουνσβαϊγκ-Λύνεμπουργκ

1810 - Καμίλο Μπένσο, Κόμης του Καβούρ, Ιταλός πολιτικός

1849 - Νικολό Γκάλο, Ιταλός πολιτικός

1858 - Γκεόργκι Τόντοροφ, Βούλγαρος στρατηγός

1865 - Αλεξάντρ Γκλαζουνόφ, Ρώσος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας

1874 - Χέρμπερτ Χούβερ, 31ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1878 - Άλφρεντ Ντέμπλιν, Γερμανός συγγραφέας

1884 - Παναΐτ Ιστράτι, Ρουμάνος συγγραφέας

1888 - Πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας

1911 - Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1912 - Χόρχε Αμάντο, Βραζιλιάνος συγγραφέας

1916 - Ιμπέρ Μαγκά, πρόεδρος της Δαχομέης

1916 - Γιώργος Τζαβέλλας, Έλληνας σκηνοθέτης

1928 - Στράτος Ατταλίδης, Έλληνας συνθέτης

1934 - Τζέιμς Τέννι, Αμερικανός συνθέτης

1947 - Ίαν Άντερσον, Σκωτσέζος μουσικός

1951 - Χουάν Μανουέλ Σάντος, Κολομβιανός πολιτικός

1955 - Δημήτρης Κουτσούμπας, Έλληνας πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ

1960 - Αντόνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός

1967 - Αλεσάντρο Ρόσι, διοικητής του Αγίου Μαρίνου

1971 - Ρόι Κιν, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής

1973 - Χαβιέρ Σανέτι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1980 - Γουέιντ Μπάρετ, Άγγλος παλαιστής

