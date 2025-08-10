Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

 10.08.2025 - 08:05
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο ημέρας, για να ξέρεις ποια ονόματα γιορτάζουν και σε ποιους να ευχηθείς.

Σήμερα 10 Αυγούστου 2025 γιορτάζουν οι Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων, Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ.

Ορθόδοξος Συναξαριστής: Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος, Άγιος Ήρων ο φιλόσοφος, Άγιοι Έξι Μάρτυρες οι εν Βιζύη, Αγία Αγαθονίκη η Παρθενομάρτυς η εν Καρχηδόνι, Άγιος Λαυρέντιος της Καλούγας

Γεννήσεις σαν σήμερα 10 Αυγούστου

787 - Αλβουμάσαρ, Πέρσης αστρολόγος
1296 - Ιωάννης, βασιλιάς της Βοημίας
1486 - Γουλιέλμος Θ΄, μαρκήσιος του Μομφερράτου
1507 - Ζακ Αρκαντέλτ, Φλαμανδός συνθέτης
1520 - Μαγδαληνή της Γαλλίας (1520-1537), βασίλισσα της Σκωτίας
1528 - Έρικ Β΄ του Κάλενμπεργκ, δούκας του Μπράουνσβαϊγκ-Λύνεμπουργκ
1810 - Καμίλο Μπένσο, Κόμης του Καβούρ, Ιταλός πολιτικός
1849 - Νικολό Γκάλο, Ιταλός πολιτικός
1858 - Γκεόργκι Τόντοροφ, Βούλγαρος στρατηγός
1865 - Αλεξάντρ Γκλαζουνόφ, Ρώσος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας
1874 - Χέρμπερτ Χούβερ, 31ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
1878 - Άλφρεντ Ντέμπλιν, Γερμανός συγγραφέας
1884 - Παναΐτ Ιστράτι, Ρουμάνος συγγραφέας
1888 - Πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας
1911 - Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1912 - Χόρχε Αμάντο, Βραζιλιάνος συγγραφέας
1916 - Ιμπέρ Μαγκά, πρόεδρος της Δαχομέης
1916 - Γιώργος Τζαβέλλας, Έλληνας σκηνοθέτης
1928 - Στράτος Ατταλίδης, Έλληνας συνθέτης
1934 - Τζέιμς Τέννι, Αμερικανός συνθέτης
1947 - Ίαν Άντερσον, Σκωτσέζος μουσικός
1951 - Χουάν Μανουέλ Σάντος, Κολομβιανός πολιτικός
1955 - Δημήτρης Κουτσούμπας, Έλληνας πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ
1960 - Αντόνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός
1967 - Αλεσάντρο Ρόσι, διοικητής του Αγίου Μαρίνου
1971 - Ρόι Κιν, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής
1973 - Χαβιέρ Σανέτι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
1980 - Γουέιντ Μπάρετ, Άγγλος παλαιστής

ΠΗΓΗ: Athensvoice.gr

Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες
Πάτε διακοπές και δεν ξέρετε που να αφήσετε το κατοικίδιό σας; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Από τώρα οι κρατήσεις για Χριστούγεννα
Μια χώρα που δεν φωνάζει - Γιατί οι Κύπριοι δεν κατεβαίνουν στους δρόμους;
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Αυγούστου - Πείτε τους να ζήσουν
Καμίνι η Κύπρος: Σε ισχύ διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 

 

 

Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

Συγκλονισμό ανά το Παγκύπριο προκάλεσε η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 8 Αυγούστου, 2025 στις Βρυσούλλες, στη επαρχία Αμμοχώστου, με το 61χρονο θύμα να εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

