Θέλετε να μάθετε πόσα χρόνια θα ζήσετε; Το σημείο του σώματος που κρύβει την απάντηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται τα νύχια μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη βιολογική διαδικασία γήρανσης καθενός από εμάς.

Τι σηματοδοτεί η ανάπτυξη των νυχιών για τη γήρανση;

Σε μια πρωτοποριακή μελέτη του 1979, μια επιστημονική ομάδα παρακολούθησε την ανάπτυξη των νυχιών συνδέοντας μικροσκοπικές ταινίες μέτρησης στα νύχια εκατοντάδων συμμετεχόντων επί σειρά ετών. Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών συνήθως μειώνεται κατά περίπου 0,5% ετησίως μετά την ηλικία των 30 ετών.

Καθώς μεγαλώνουμε, η ανάπτυξη των νυχιών επιβραδύνεται λόγω της φυσικής μείωσης της κυκλοφορίας του αίματος. Η μειωμένη ροή του αίματος έχει ως αποτέλεσμα να φτάνουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά στα νύχια, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους.

Πρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των νυχιών είναι:

Διατροφή: Οι διατροφικές ελλείψεις σε ψευδάργυρο, σίδηρο, ασβέστιο ή βιταμίνη Α μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των νυχιών.

Ορμονικές αλλαγές: Περίοδοι όπως η εφηβεία και η εγκυμοσύνη συνδέονται με αυξημένη ανάπτυξη των νυχιών, λόγω ορμονικών διακυμάνσεων.

Σύμφωνα με τον δρ. Sinclair, η ανάπτυξη των νυχιών χρησιμεύει ως σημαντικός δείκτης του πόσο αποτελεσματικά το σώμα παράγει νέα, υγιή κύτταρα. Όσο ταχύτερα γίνεται αυτή η αναγέννηση, τόσο καλύτερα εξοπλισμένο είναι το σώμα να καταπολεμήσει τη φθορά που σχετίζεται με την ηλικία. Σε αντίθεση με τη χρονολογική ηλικία -δηλαδή τον αριθμό των ετών που έχετε ζήσει- η βιολογική ηλικία αναφέρεται στην κατάσταση και τη λειτουργικότητα των κυττάρων και των ιστών σας. «Ο ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το πώς γερνάτε», λέει χαρακτηριστικά ο δρ. Sinclair.

Τα άτομα των οποίων τα νύχια αναπτύσσονται ταχύτερα από το μέσο όρο μπορεί να βιώνουν βραδύτερη βιολογική γήρανση, κάτι που απατεί συχνότερη περιποίηση των νυχιών από τους συνομηλίκους τους. «Κάθε φορά που πρέπει να κόψω τα νύχια μου, σκέφτομαι, πόσο καιρό πριν έκοψα τα νύχια μου;», διερωτάται ο δρ. Sinclair, δίνοντας μια απλή συμβουλή για το πώς μπορείτε να παρακολουθείτε τη βιολογική σας γήρανση.

Τα νύχια ως «παράθυρο» παρατήρησης της υγείας

Τα νύχια αποτελούν σημαντικό σύμβουλο υγείας, καθώς, πέρα από τη γήρανση, μπορούν επίσης να αποκαλύψουν μια σειρά υποκείμενων προβλημάτων υγείας. Μερικά συμπτώματα που πρέπει να σας θορυβήσουν είναι:

Αυλακώσεις: Αν και είναι συνηθισμένες στους ηλικιωμένους λόγω της βραδύτερης παραγωγής κυττάρων, οι κορυφογραμμές σε νεότερα άτομα μπορεί να υποδηλώνουν καταστάσεις όπως διαβήτη, παρωτίτιδα, υπερπαραθυρεοειδισμό ή διατροφικές ελλείψεις.

Μαύρες κηλίδες: Αυτές μπορεί να σηματοδοτούν μελάνωμα ή κονδυλώματα, που αναπτύσσονται κάτω από το στρώμα του νυχιού.

Λευκές κηλίδες και γραμμές: Αποτελούν συχνά σημάδι ανεπάρκειας ψευδαργύρου, ασβεστίου ή σιδήρου, μπορεί όμως να υποδηλώνουν και μυκητιασική λοίμωξη.

Όταν τα νύχια διευρύνονται και καμπυλώνονται γύρω από τα άκρα των δακτύλων, αυτό μπορεί να υποδηλώνει υποξία, μια κατάσταση που συνδέεται με χρόνιες καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις. Επομένως, αν και η ανάπτυξη των νυχιών από μόνη της δεν μπορεί να καθορίσει τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, μπορεί να χρησιμεύσει ως χρήσιμος δείκτης της βιολογικής γήρανσης και της συνολικής υγείας. Η τακτική παρακολούθηση των αλλαγών στην ανάπτυξη, το σχήμα και το χρώμα των νυχιών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, τόσο για τη γήρανση, όσο και για πιθανά προβλήματα υγείας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες αλλαγές στα νύχια, ίσως αξίζει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό, ώστε να διερευνήσετε περισσότερο τι σηματοδοτούν.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr