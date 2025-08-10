Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 10 Αυγούσρτου

Επίσης, γίνεται λόγος για ενδιαφέρον ΗΠΑ και ΕΕ για τον κυπριακό αμυντικό τομέα. Άλλα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι εφημερίδες είναι το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας, και οι συλλήψεις στην Κύπρο που αφορούν το περιουσιακό.

Η εφημερίδα «Αλήθεια» με τίτλο «Επιβεβαιώθηκε: Η Κύπρος στον αυτόματο πιλότο» αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να αναλάβει την ευθύνη της αποστολής του συντονιστή των πυρκαγιών στην Αυστραλία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση και γράφει ότι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα φορολογούνται μέχρι και για €36.000 και όχι ανάλογα με το πραγματικό τους εισόδημα. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε πρόταση Πούτιν στον Τραμπ να κρατήσει την αν. Ουκρανία σε αντάλλαγμα για την ειρήνη.

Η εφημερίδα «Πολίτης» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η πυρκαγιά έκαψε και τις ασφάλειες» αναφέρεται σε ανησυχίες για διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στην ασφάλιση κατοικιών μετά τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό. Αλλού η εφημερίδα γράφει για τρία πιθανά σενάρια ανασχηματισμού μετά τις πυρκαγιές. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για έσοδα €258 εκ. από ΦΠΑ μέσω e-commerce.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Δις στην αεροπορική βάση οι Αμερικανοί» κάνει λόγο, στο κύριο του θέμα για «πάντρεμα» γεωπολιτικών εξελίξεων με αποτρεπτική ικανότητα και επίδειξη ενδιαφέροντος από ΕΕ, Γαλλία, ΗΠΑ, για εμπλοκή στους κυπριακούς σχεδιασμούς. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στο κομματικό σκηνικό μετά τις πυρκαγιές. Σε άλλο θέμα ο «Φ» γράφει ότι ο Πρόεδρος τόνισε στους Υπουργούς ότι θα κριθούν από το έργο και την αποτελεσματικότητά τους.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Η κοινωνία δεν αντέχει άλλους ανεύθυνους στη θέση των υπεύθυνων!» αναφέρεται σε δηλώσεις δηλώσεις του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού, για ελλειμματική πολιτική επιτήρηση και καθοδήγηση που οδήγησε σε καμένη γη και γράφει για "σοβαρά λάθη και απουσία συντονισμού" της Κυβέρνησης. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από καμένα σπίτια από την ορεινή Λεμεσό και αναφέρεται σε πληγές και ευθύνες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα προβάλλει συνέντευξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Αντωνίας Θεοδοσίου, η οποία μιλά για σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών και επιχειρησιακό σχέδιο για την προστασία των ζώων.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Sunday Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Οι πλευρές κατηγορούνται για ‘τρομοκρατία’, ‘φασισμό’», αναφερόμενη σε συλλήψεις και από τις δυο πλευρές σε σχέση με το περιουσιακό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία από τη ρίψη ανθρωπιστικών πάκετων στη Γάζα από προσωπικό του ιορδανικού στρατού. Αλλού, η εφημερίδα γράφει για την ενημέρωση από τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες για τις πυρκαγιές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 18 Αυγούστου.

Η «Καθημερινή της Κυριακής» με τίτλο, στο κύριο της θέμα, «Οι ανοικτοί λογαριασμοί του Προέδρου» κάνει λόγο για κρίση στο κυβερνητικό σχήμα και για διαφωνίες για το θέμα του καλωδίου. Σε φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο προβάλλεται η εικόνα ενός παιδιού στα συντρίμμια της Γάζας, με την εφημερίδα να αναφέρει ότι τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Αλλού, η εφημερίδα γράφει για ρεκόρ στις πωλήσεις ακινήτων και για ισχυρή δυναμική της αγοράς.

Η «Σημερινή της Κυριακής» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δημοσιονομικός κίνδυνος άνω των €3,4 δις» γράφει ότι η Κύπρος είναι απροετοίμαστη για τις φυσικές καταστροφές, με βάση τις αναφορές του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αλλού η εφημερίδα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εδραιώνονται στην Ευρώπη λόγω ρωσικής απειλής, την ώρα που η Γερμανία χτίζει στρατιωτική ηγεμονία. Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για «κρατική ασυνεννοησία» για τη φονική πυρκαγιά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ