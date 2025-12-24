Υπέγραψαν τη νέα συλλογική σύμβαση ΕΤΥΚ και Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών

Σε ανακοίνωση του ΕΣΤΚ αναφέρεται ότι η υπογραφή της σύμβασης έγινε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, από τον Πρόεδρο του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκο Νικολάου και τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, Λοΐζο Χατζηκωστή.

"Η νέα σύμβαση επιβεβαιώνει το πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και στέλνει σαφές μήνυμα διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης, σταθερότητας και θετικής προοπτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυπριακή οικονομία γενικότερα", αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι οι τράπεζες και οι εργαζόμενοι πορεύονται πλέον με κοινό όραμα για το μέλλον της χώρας ιδιαίτερα κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 κατά το οποίο η χώρα θα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Η συνεργασία με το προσωπικό μας βασίζεται σήμερα στη σύμπραξη και όχι στην αντιπαράθεση. Εργοδότες και εργαζόμενοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά, με αφοσίωση στη δημιουργία αξίας για την οικονομία, τη στήριξη της κοινωνίας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής", σημείωσε.

Πρόκειται για την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας μετά από χρόνια μεταξύ του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της ΕΤΥΚ που καλύπτει το προσωπικό των τραπεζών-μελών του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου που είναι μέλη της ΕΤΥΚ.

Η σύμβαση, που καλύπτει την περίοδο 2023-2027, διασφαλίζει την εργατική ειρήνη και την ομαλή λειτουργία του τομέα μέχρι και το τέλος του 2027.

Πληροφορίες φέρουν και τις δύο πλευρές να θεωρούν τη σύμβαση "δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή λύση, με οικονομική λογική και επίδειξη σύνεσης και ωριμότητας και από τις δύο πλευρές".

Όπως αναφέρθηκε σε χθεσινή ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΕΤΥΚ ενέκριναν τη σύμβαση με ποσοστό 97,61%.

Η Συλλογική Σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει παραχώρηση εφάπαξ ποσού €4.500, τα οποία θα παραχωρηθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις, μηνιαία αύξηση €100 ευρώ στο βασικό μισθό (€50+€50), αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους υπαλλήλους κατά έξι ημέρες, αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων και τροποποίηση / βελτίωση των μισθολογικών κλιμάκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ