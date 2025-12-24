Ecommbx
LIKE ONLINE

Αυτή η εφαρμογή στο κινητό μπορεί να σας χρεώσει χωρίς να το καταλάβετε

 24.12.2025 - 12:47
Αυτή η εφαρμογή στο κινητό μπορεί να σας χρεώσει χωρίς να το καταλάβετε

Τις ημέρες πριν από τις γιορτές, πολλοί κατεβάζουν εφαρμογές «για λίγο»: για να σκανάρουν ένα έγγραφο, να επεξεργαστούν μια φωτογραφία, να βρουν parking, να οργανώσουν ταξίδι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, αυτές οι εφαρμογές κρύβουν έναν ύπουλο μηχανισμό χρέωσης, που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός και μπορεί να κοστίσει χρήματα για εβδομάδες ή και μήνες.

Πώς λειτουργεί η χρέωση χωρίς να το καταλάβετε

Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές δεν ζητούν χρήματα εξαρχής. Προσφέρουν «δωρεάν δοκιμή» λίγων ημερών ή ζητούν να καταχωρίσετε στοιχεία πληρωμής για να ξεκλειδώσετε βασικές λειτουργίες.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η συνδρομή ενεργοποιείται αυτόματα μόλις λήξει η δοκιμαστική περίοδος, χωρίς να υπάρχει σαφής υπενθύμιση.

Ο χρήστης θεωρεί ότι έκανε κάτι προσωρινό. Η εφαρμογή, όμως, θεωρεί ότι συμφωνήσατε σε επαναλαμβανόμενη χρέωση.

Ποιες εφαρμογές το κάνουν πιο συχνά

Οι πιο «επικίνδυνες» κατηγορίες δεν είναι απαραίτητα άγνωστες ή ύποπτες. Αντίθετα, είναι καθημερινές και χρήσιμες:

εφαρμογές scanner PDF

εφαρμογές φακού ή μέτρησης

εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο

apps για εισιτήρια, ταξίδια ή στάθμευση

εφαρμογές που «ξεκλειδώνουν» αρχεία

Πολλές από αυτές βρίσκονται ψηλά στα app stores και έχουν χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις.

Γιατί το καταλαβαίνετε αργά

Η χρέωση δεν συνοδεύεται πάντα από ειδοποίηση. Συχνά:

είναι μικρό ποσό, αλλά επαναλαμβανόμενο

εμφανίζεται σε γενική κίνηση κάρτας

περνά απαρατήρητο μέσα στα έξοδα των γιορτών

Έτσι, μπορεί να περάσουν εβδομάδες μέχρι κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι πληρώνει για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιεί πια.

Πού φαίνεται η χρέωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις:

εμφανίζεται στο ιστορικό της κάρτας

χρεώνεται μέσω App Store ή Play Store

αναγράφεται με όνομα που δεν θυμίζει την εφαρμογή

Αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό της.

Τι να ελέγξετε άμεσα

Ο πιο απλός τρόπος προστασίας είναι ο έλεγχος των ενεργών συνδρομών. Μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν ενεργή χρέωση και να ακυρώσετε όσες δεν χρειάζεστε. Αξίζει επίσης να διαγράψετε εφαρμογές που κατεβάσατε «για μία φορά» και ξεχάσατε.

Δεν πρόκειται για απάτη με την κλασική έννοια, αλλά για πρακτικές που εκμεταλλεύονται την απροσεξία και τον βιαστικό τρόπο χρήσης του κινητού. Λίγα λεπτά ελέγχου στις συνδρομές αρκούν για να γλιτώσετε χρήματα – ειδικά σε μια περίοδο που οι μικρές χρεώσεις συσσωρεύονται εύκολα.

Πηγή: naftemporiki.gr

