Φωτιά σε φορτηγά στο Αλεθρικό: Περισυνέλλεξαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις

Στο πλαίσιο των εξετάσεων στους χώρους όπου βρίσκονταν τα οχήματα και ο εκσκαφέας, μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού και του ΤΑΕ Λάρνακας, της Πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας περισυνέλλεξαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το πρώτο φορτηγό και ο εκσκαφέας ανήκουν σε 55χρονο μηχανοδηγό ενώ το δεύτερο φορτηγό ανήκει σε κτηνοτρόφο 50 ετών. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Οι δύο ιδιοκτήτες των βαρέων οχημάτων έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις. Και τα τρία βαρέα οχήματα ήταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση (χωρίς ρευματοδοτηση και καύσιμα στο ντεπόζιτο τους) και σε αχρησία τα τελευταία 7 χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ