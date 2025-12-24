Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτιά σε φορτηγά στο Αλεθρικό: Περισυνέλλεξαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις

 24.12.2025 - 12:28
Φωτιά σε φορτηγά στο Αλεθρικό: Περισυνέλλεξαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις

Η Αστυνομία πραγματοποιεί εξετάσεις σε σχέση με φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη το βράδυ σε δυο φορτηγά οχήματα και σε εκσκαφέα τα οποία ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό χωράφι και σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα μεταξύ των χωριών Αλεθρικό και Αναφωτία.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων στους χώρους όπου βρίσκονταν τα οχήματα και ο εκσκαφέας, μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού και του ΤΑΕ Λάρνακας, της Πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας περισυνέλλεξαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δύο φορτηγά «τυλίχθηκαν» στις φλόγες σε διάστημα μίας ώρας στην ίδια περιοχή – Λήφθηκαν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες

Το πρώτο φορτηγό και ο εκσκαφέας ανήκουν σε 55χρονο μηχανοδηγό ενώ το δεύτερο φορτηγό ανήκει σε κτηνοτρόφο 50 ετών. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν την φωτιά.

Οι δύο ιδιοκτήτες των βαρέων οχημάτων έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις. Και τα τρία βαρέα οχήματα ήταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση (χωρίς ρευματοδοτηση και καύσιμα στο ντεπόζιτο τους) και σε αχρησία τα τελευταία 7 χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

