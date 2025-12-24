Αβέρωφ Νεοφύτου: «Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό» - Αύξηση στα χαρτιά, απώλειες στην τσέπη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου με έντονη κριτική στα ΜΚΔ με ανάρτηση του ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό τουλάχιστον 100 ευρώ τον μήνα και με προκλητικό τρόπο οι κυβερνώντες το παρουσιάζουν και ως βελτίωση»

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του:

Τελικά ο κατώτατος μισθός για το 2026 ορίστηκε στα 1.088 ευρώ. Μεγάλα λόγια, πολλές ανακοινώσεις, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα δεν έχει κανένα αντίκρισμα για τους εργαζόμενους που ζουν στο όριο. Η κυβέρνηση μίλησε για «σύγκλιση στο 60%», για «ισχυρή στήριξη», για «ευρωπαϊκή κατεύθυνση». Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική,ο τρόπος που καθορίστηκε ο κατώτατος είναι μεθοδολογικά λανθασμένος και κοινωνικά άδικος.

Με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό τουλάχιστον 100 ευρώ τον μήνα και με προκλητικό τρόπο οι κυβερνώντες το παρουσιάζουν και ως βελτίωση. Αναφέρω μόνο ένα βασικό σημείο. Και θα επανέλθω με λεπτομέρειες μετά τις Γιορτές. Και απολογούμαι που χαλώ το κλίμα των ημερών.

Δεν αποφασίζεις για τον κατώτατο του 2026 με βάση τον διάμεσο μισθό του 2024.

Κάνεις δεν μπορεί να ζήσει με έξοδα του 2026 και μισθό βασισμένο στα

δεδομένα του 2024 και ιδιαίτερα οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι.

Το πλέον απαράδεκτο είναι ενώ τους κουτσουρεύουν τον μισθό, επικαλούνται και την συμπερίληψη της ΑΤΑ.

Καλύτερα να τους αναπροσάρμοζαν τον κατώτατο του 2026 με βάση τον προβλεπόμενο διάμεσο του 2026 έστω και χωρίς την πολυδιαφημιζόμενη - και καλοσχεδιασμένη- ΑΤΑ. Σε τέτοια περίπτωση οι δικαιούχοι θα επωφελούντο πέραν των 100 ευρώ τον μήνα.