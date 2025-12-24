VIDEO - Απρόοπτο σε συνέντευξη τύπου του Φιντάν στη Συρία: Διέκοψαν άρον-άρον τις δηλώσεις του

Όπως καταγράφηκε στα πλάνα, ενώ ο Χακάν Φιντάν απαντούσε ερώτηση για τη συνάντηση που έγινε στο Μαϊάμι σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και τη συμμετοχή της Τουρκίας στην επόμενη ημέρα της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν.

Hakan Fidan'a Şam'da şok: Bir anda basın toplantısı bitirildi, açıklama geldi



Haberin detayları 👇

Η αμηχανία του Τούρκου ΥΠΕΞ ήταν εμφανής με τον ίδιο να συνεχίζει για κάποια δευτερόλεπτά αν και το μικρόφωνό του ήταν κλειστό.

Καθώς τα πλάνα έγιναν viral στη γείτονα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατά τις δηλώσεις Φιντάν η μετάφραση δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα και «λόγω αυτού του προβλήματος ο Σύρος αξιωματούχους που οργάνωνε τη διαδικασία πίστεψε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και γι' αυτό ανακοίνωσε το τέλος της συνέντευξης τύπου».

Suriye Devlet Televizyonu:



Suriye Devlet Televizyonu:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'da gerçekleştirdiği basın toplantısında sözünün kesilmesine neden olan teknik aksaklık nedeniyle Suriye Hükümeti Türkiye'den özür diledi.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό.

Πηγή: protothema.gr