VIDEO - Απρόοπτο σε συνέντευξη τύπου του Φιντάν στη Συρία: Διέκοψαν άρον-άρον τις δηλώσεις του
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO - Απρόοπτο σε συνέντευξη τύπου του Φιντάν στη Συρία: Διέκοψαν άρον-άρον τις δηλώσεις του

 24.12.2025 - 12:10
VIDEO - Απρόοπτο σε συνέντευξη τύπου του Φιντάν στη Συρία: Διέκοψαν άρον-άρον τις δηλώσεις του

Απρόοπτη εξέλιξη είχε η συνέντευξη τύπου του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο όμολογό του την Τρίτη.

Όπως καταγράφηκε στα πλάνα, ενώ ο Χακάν Φιντάν απαντούσε ερώτηση για τη συνάντηση που έγινε στο Μαϊάμι σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και τη συμμετοχή της Τουρκίας στην επόμενη ημέρα της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν.

 

 

Η αμηχανία του Τούρκου ΥΠΕΞ ήταν εμφανής με τον ίδιο να συνεχίζει για κάποια δευτερόλεπτά αν και το μικρόφωνό του ήταν κλειστό.

Καθώς τα πλάνα έγιναν viral στη γείτονα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατά τις δηλώσεις Φιντάν η μετάφραση δεν αναμεταδιδόταν από τα μεγάφωνα και «λόγω αυτού του προβλήματος ο Σύρος αξιωματούχους που οργάνωνε τη διαδικασία πίστεψε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και γι' αυτό ανακοίνωσε το τέλος της συνέντευξης τύπου».

 

 

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η κυβέρνηση της Συρίας ζήτησε συγγνώμη από την Τουρκία για το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό.

Πηγή: protothema.gr

