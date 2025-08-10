Ecommbx
LIKE ONLINE

VIDEO: Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας

 10.08.2025 - 11:35
VIDEO: Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας

Ένας υπάλληλος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Οντάριο, συμβουλεύει στο TikTok όλους τους ταξιδιώτες να αφαιρούν μετά από κάθε ταξίδι τα αυτοκόλλητα των πτήσεων από τις αποσκευές τους. 

Η διαδικασία αυτή μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα να τις χάσεις.

Αν υποθέσουμε πως ένας ταξιδιώτης είχε μια πτήση προς την Νότια Αμερική τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί μια πτήση προς την Ευρώπη, το αυτοκόλλητο-αν δεν έχει αφαιρεθεί- μπορεί να σκαναριστεί λανθασμένα και η βαλίτσα να «τραβήξει» ένα τελείως λάθος δρόμο.

Η πιο πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πως 26 εκατομμύρια αποσκευές χάθηκαν, καθυστέρησαν ή υπέστησαν ζημιές το 2022 - σχεδόν οκτώ αποσκευές σε κάθε 1.000.  Βέβαια, τα ποσοστά αυτά είναι μετά την πανδημία και το μούδιασμα του covid-19.

ΠΗΓΗ: Reader.gr
 

VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού
Θρήνος για τον χαμό του Περικλή Κωνσταντίνου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες
Πάτε διακοπές και δεν ξέρετε που να αφήσετε το κατοικίδιό σας; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Από τώρα οι κρατήσεις για Χριστούγεννα
Μια χώρα που δεν φωνάζει - Γιατί οι Κύπριοι δεν κατεβαίνουν στους δρόμους;
Baby boom για Κύπριο ποδοσφαιριστή: Υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί του - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Stop σε εργοτάξια και delivery λόγω καύσωνα - Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

 10.08.2025 - 11:25
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 10 Αυγούσρτου

 10.08.2025 - 11:50
Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

  •  10.08.2025 - 13:00
  •  10.08.2025 - 07:54
  •  10.08.2025 - 08:00
  •  10.08.2025 - 11:25
  •  10.08.2025 - 13:19
  •  10.08.2025 - 09:30
  •  10.08.2025 - 09:59
  •  10.08.2025 - 11:13

