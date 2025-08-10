VIDEO: Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας

Η διαδικασία αυτή μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα να τις χάσεις.

Αν υποθέσουμε πως ένας ταξιδιώτης είχε μια πτήση προς την Νότια Αμερική τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί μια πτήση προς την Ευρώπη, το αυτοκόλλητο-αν δεν έχει αφαιρεθεί- μπορεί να σκαναριστεί λανθασμένα και η βαλίτσα να «τραβήξει» ένα τελείως λάθος δρόμο.

Η πιο πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πως 26 εκατομμύρια αποσκευές χάθηκαν, καθυστέρησαν ή υπέστησαν ζημιές το 2022 - σχεδόν οκτώ αποσκευές σε κάθε 1.000. Βέβαια, τα ποσοστά αυτά είναι μετά την πανδημία και το μούδιασμα του covid-19.

ΠΗΓΗ: Reader.gr

